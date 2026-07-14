Научници први пут открили шећер у међузвијезданом гасу

Аутор:АТВ редакција
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У облаку гаса у близини центра Млијечног пута научници су открили молекул шећера који се природно налази и у малинама, а то откриће могло би да пружи објашњења о томе како су се градивни елементи живота формирали у свемиру.
Ново истраживање представља први потврђени случај откривања шећера у међузвјезданом простору, што би могло да допринесе бољем разумијевању настанка сложених органских молекула у космосу.
Међународни тим научника предвођен истраживачима из Центра за астробиологију у Шпанији открио је еритрулозу - врсту шећера која се, између осталог, налази у малинама - у међузвезданом гасу.
Ова врста шећера пронађена је у ријетким облацима гаса и прашине који се налазе између звијезда. Научници су до открића дошли анализирајући велики молекуларни облак Г+0.693-0.027 у близини центра Млијечног пута.
Подаци су прикупљени помоћу два радио-телескопа у Шпанији - телескопа од 40 метара у опсерваторији Џебес и телескопа од 30 метара ИРАМ. Истраживачи су присуство еритрулозе у гасовитом стању потврдили упоређивањем спектралних очитавања телескопа са узорцима добијеним у лабораторијским условима.
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"Извјештавамо о откривању еритрулозе у међузвезданом окружењу ултраосетљивим широкопојасним спектралним истраживањима молекуларног облака Г+0.693-0.027 у центру Галаксије телескопом од 40 метара у Џебесу и 30-метарским телескопом ИРАМ", наводи се у студији.
Према ријечима аутора, ово је први пут да је шећер овог типа откривен у међузвезданом медијуму. Ово откриће надовезује се на раније истраживање у којем су научници у узорцима са астероида Бену, које је на Земљу донијела мисија OSIRIS-REx, пронашли шест биолошки значајних шећера - рибозу, глукозу, галактозу, арабинозу, ксилозу и ликсозу. То је уједно био први случај да је глукоза откривена у нетакнутом ванземаљском узорку, а анализе су показале и да Бену садржи готово све кључне хемијске састојке неопходне за настанак РНК.
Такође, ранија истраживања су показала и да су биолошки значајни шећери, попут рибозе и глукозе, већ пронађени у метеоритима, што указује на могућност да је део шећера који се данас налази на Земљи стигао из свемира.
Иако еритрулоза сама по себи не представља молекул неопходан за живот, она се релативно лако може претворити у једињење за које научници сматрају да је имало важну улогу у настанку живота на Земљи, преноси "РИА Новости".
Стручњаци оцјењују да оваква открића додатно учвршћују претпоставку да су неки од кључних хемијских састојака за развој живота могли да настану далеко прије формирања наше планете.
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