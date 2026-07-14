Logo

Револуција у безбједности телефона: Нови заштитни филм спријечава експлозију батерија

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:08

Коментари:

0
Ајфон телефон
Фото: pexels/Omar Gerardo

Нови филм који су направили научници са Санктпетербуршког државног универзитета могао би да спречи експлозију батерија паметних телефона усљед прегревања или оштећења.

Истовремено, може зауставити ослобађање топлоте усљед кратког споја након оптерећења уређаја, саопштила је прес-служба Руског научног фонда за Спутњик.

Литијум-јонске батерије у паметним телефонима, лаптоповима, преносним батеријама и другим уређајима су осјетљиве на спољашње факторе: топлоту или прегревање током пуњења, ударце о оштре предмете или пад са великих висина.

Такве ситуације могу довести до унутрашњег кратког споја у батерији, што изазива брзо стварање топлоте и гасова, у најгорем случају, батерија би се могла запалити или експлодирати.

Електрични аутомобил, пуњење

Ауто-мото

Шта најчешће отказује на електричним аутомобилима: Није у питању батерија

Научници су провјерили безбједност батерија симулирајући кратак спој – челичним ексером пробушили су њихове ћелије. Батерија без заштитног система запалила се већ послије 15 секунди, а температура њеног кућишта достигла је 350 °C.

Истраживачи су направили унутрашњи заштитни механизам који се активира у случају кратког споја унутар батерије и спречава експлозију.

Заштита је заснована на полимерној фолији која прекида најбржи ток пражњења, смањује стварање топлоте и онемогућава паљење ћелије чак и ако је механички оштећена.

Након тога, тестови су показали да се батерија, чак и након што је пробушена ексером, празни постепено око 15 минута, док температура њеног кућишта не прелази 75 °C.

Према ријечима главног научног сарадника Института за хемију Санктпетербуршког универзитета Олега Левина, нови заштитни слој функционише самостално, без сензора, управљачке електронике или спољашњег прекидача.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мобилни телефон

наука

батерија телефона

Коментари (0)

Прочитајте више

Вулкан

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција као експерт у науци: Да ли је поуздана?

20 ч

0
Илон Маск

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција Илона Маска затворила дебату: Ово је права истина

4 д

0
Хакери вам упадају на налоге и без крађе лозинке: Ево шта сада траже

Наука и технологија

Хакери вам упадају на налоге и без крађе лозинке: Ево шта сада траже

5 д

0
Ријешена вјечита дилема: Ево од ког родитеља дјеца наслиједе памет

Породица

Ријешена вјечита дилема: Ево од ког родитеља дјеца наслиједе памет

5 д

0

Више из рубрике

Археолошко ископавање

Наука и технологија

Археолози открили гробницу стару 3.000 година

1 ч

0
Вулкан

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција као експерт у науци: Да ли је поуздана?

20 ч

0
Узимање узорка у лабораторији

Наука и технологија

Лијек за који се показало да је безбједан за људе ублажава знаке Алцхајмерове болести код мишева

21 ч

0
Лабораторија

Наука и технологија

Истраживање показало да је ниво тестостерона код мушкараца преполовљен у посљедњих 50 година

23 ч

0

  • Најновије

08

35

Шта то Халанд носи у рукама?

08

27

Нестварне слике спектакла на небу у Паризу - парада поводом Дана пада Бастиље

08

27

Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

08

25

Висок ризик у Грчкој: Највећи степен опасности на овим острвима

08

21

Цијена нафте дивља након иранске одмазде у Мореузу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима