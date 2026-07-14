Револуција у безбједности телефона: Нови заштитни филм спријечава експлозију батерија

Аутор:АТВ редакција
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Нови филм који су направили научници са Санктпетербуршког државног универзитета могао би да спречи експлозију батерија паметних телефона усљед прегревања или оштећења.
Истовремено, може зауставити ослобађање топлоте усљед кратког споја након оптерећења уређаја, саопштила је прес-служба Руског научног фонда за Спутњик.
Литијум-јонске батерије у паметним телефонима, лаптоповима, преносним батеријама и другим уређајима су осјетљиве на спољашње факторе: топлоту или прегревање током пуњења, ударце о оштре предмете или пад са великих висина.
Такве ситуације могу довести до унутрашњег кратког споја у батерији, што изазива брзо стварање топлоте и гасова, у најгорем случају, батерија би се могла запалити или експлодирати.
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Научници су провјерили безбједност батерија симулирајући кратак спој – челичним ексером пробушили су њихове ћелије. Батерија без заштитног система запалила се већ послије 15 секунди, а температура њеног кућишта достигла је 350 °C.
Истраживачи су направили унутрашњи заштитни механизам који се активира у случају кратког споја унутар батерије и спречава експлозију.
Заштита је заснована на полимерној фолији која прекида најбржи ток пражњења, смањује стварање топлоте и онемогућава паљење ћелије чак и ако је механички оштећена.
Након тога, тестови су показали да се батерија, чак и након што је пробушена ексером, празни постепено око 15 минута, док температура њеног кућишта не прелази 75 °C.
Према ријечима главног научног сарадника Института за хемију Санктпетербуршког универзитета Олега Левина, нови заштитни слој функционише самостално, без сензора, управљачке електронике или спољашњег прекидача.
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