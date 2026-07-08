Ријешена вјечита дилема: Ево од ког родитеља дјеца наслиједе памет

Аутор:АТВ редакција
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Према научним истраживањима, интелигенцију у великој мјери насљеђујемо од мајке, али на њу не утичу само гени. Кључну улогу у развоју мозга има и емоционална повезаност с мајком те њена љубав.
Гени за интелигенцију налазе се на X хромозому
Жене имају два X хромозома (XX), док мушкарци имају један X и један Y хромозом (XY). Како преноси YourTango, студија Универзитета у Пекингу показала је да се гени одговорни за интелигенцију налазе управо на X хромозомима. Будући да жене имају два таква хромозома, двоструко је већа вјероватноћа да ће дјеца интелигенцију наслиједити с мајчине стране.
Иста студија сугерише да гени с очевог Y хромозома више доприносе физичким карактеристикама дјетета. Иако су се ови тестови проводили на мишевима, научници су пронашли и могућу везу с људима. Наиме, идентификовали су ћелије у шест дијелова мозга које контролишу различите когнитивне функције, од прехрамбених навика до памћења, а које су садржавале искључиво мајчинске или очинске гене.
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Према порталу Psychology Spot, мишеви с додатном дозом мајчинских гена развили су већу главу и мозак, али су имали мала тијела. Супротно томе, они с додатном дозом очинских гена имали су мале мозгове и већа тијела.
Важност мајчине љубави и повезаности
Генетика није једини фактор који утиче на интелигенцију дјетета. Истраживачи са Универзитета у Вашингтону открили су да су сигурна повезаност и мајчина љубав кључни за раст неких дијелова мозга. У склопу седмогодишње студије анализирали су начин на који се мајке односе према својој дјеци.
Резултати су показали да су дјеца која су добивала емоционалну подршку и чије су интелектуалне и емоционалне потребе биле задовољене у доби од 13 година имала за 10 одсто већи хипокампус од дјеце чије су мајке биле емоционално дистанциране. Хипокампус је подручје мозга повезано с памћењем, учењем и одговором на стрес, преноси Индекс.хр.
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