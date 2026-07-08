Отац Јоил прекинуо вјенчање под Острогом због кума: Младожења пао у несвијест када је чуо истину

Аутор:АТВ редакција
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Отац Јоил је под Острогом прекинуо вјенчање младог пара јер је одмах препознао да га млада и кум варају како би му након развода узели сав новац.
На друштвеним мрежама масовно се дијели свједочанство игуманије из манастира Решковица о оцу Јоилу Булатовићу, чувеном острошком духовнику. Прича о његовој прозорљивости и дару да види скривене намјере људи поново је у фокусу јавности, а вјерници свједоче да се од овог духовника "ништа није могло сакрити".
У свједочанству се описује догађај када је под Острог дошао млади пар са кумом како би се вјенчали. Отац Јоил, који је тада служио, одмах је осјетио да нешто није у реду и одбио је да обави чин вјенчања. Када су га упитали у чему је проблем, он се окренуо куму и јавно га раскринкао:
Иако је кум покушао да се оправда ријечима: "А гдје ја, ма какви!", отац Јоил се одмах окренуо дјевојци и оптужио је да вара будућег мужа са кумом. Она је бурно негодовала тврдећи да то није истина, али је истина убрзо испливала на видјело.
Како се наводи у причи, несрећни младић је толико волио своју изабраницу да је од претрпљеног стреса и шока пао у несвијест, након чега су морали да га склоне са стране како би дошао себи. Испоставило се да је отац Јоил разоткрио добро осмишљен план: радило се о људима који су планирали да се вјенчају, а потом накнадним разводом узму огроман новац овом младићу.
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Ипак, прича има срећан крај који свједочи о Божијем промислу. Младић је остао под Острогом да се опорави од великог разочарања, гдје су сви бринули о њему. Тамо је упознао једну честиту и фину дјевојку која му је понудила чај, а из тог познанства родила се љубав која је крунисана браком.
Ова објава изазвала је лавину коментара на Фејсбуку. Вјерници и пратиоци остали су затечени силом прозорљивости коју је отац Јоил показао у овој ситуацији, а коментари не престају да пристижу.
"Млади момци се заљубљују у илузије и привиђења, а послије када глава заболи... Није џабе наш велики Владика Раде говорио о женској ћуди као смијешној работи, знајући из искуства. Складан брак, то је данас реткост, углавном је то синдром ситног пакла...", написао је у дужем коментару један од корисника.
"Бог га погледао", кратко је прокоментарисала Бранкица, алудирајући на то да је преварени младић захваљујући оцу Јоилу избјегао катастрофу и касније пронашао праву срећу.
Други коментатори додају да су овакве приче доказ да "разборити људи са чврстом вЈером увИЈек препознају лаж и превару", док се на самој страници закључује кратком и јасном поруком: "Од оца Јоила се ништа не сакри!"
(Пинк)
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