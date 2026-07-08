Ригорозне мјере на граници: Ово родитељима одмах одузимају

Аутор:АТВ редакција
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Љетна сезона и одласци на море донијели су бројна панична питања родитеља из БиХ који планирају одмор на јадранској обали, а кључна дилема многих је - колико дјечије хране смију пренијети преко границе како не би доживјели фијаско при сусрету са цариницима.
Према важећим прописима Републике Хрватске и Европске уније, за путнике који улазе из БиХ вриједе брутално строга правила, а незнање би вас могло коштати папрене новчане казне и моменталног одузимања ствари за бебу.
Када је у питању комерцијално произведена храна за дојенчад, адаптирано млијеко у праху или посебна храна за бебе која се користи из медицинских разлога, прописано је јасно и ригорозно ограничење:
Дозвољено је унијети максимално до два килограма по особи.
Производ не смије захтијевати хлађење прије отварања, мора бити у оригиналном, фабрички затвореном паковању са јасно означеним произвођачем.
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Паковање може бити отворено само ако се производ тренутно користи током самог путовања.
То практично значи да породица која путује са више мале дјеце може, рачунајући свако дијете као засебног путника, пренијети количину примјерену стварним потребама током боравка, што на лицу мјеста процјењују хрватски царински службеници.
Индустријски произведене кашице, житне пахуљице, кекси за бебе и грицкалице које не садрже забрањене количине меса или млијечних производа, а стабилне су на собној температури, могу се уносити у количинама које одговарају личној употреби. Наравно, и за њих се препоручује оригинална амбалажа.
С друге стране, рампу на граници добијају домаћа или свјеже припремљена дјечија храна, као и било какво месо, сухомеснати производи, млијеко и већина млијечних производа из БиХ. За ове припремљене оброке вриједе оштра ветеринарска ограничења ЕУ. Уколико путник покуша унијети ове производе или прекорачи лимите, слиједи одузимање и уништавање робе, као и покретање прекршајног поступка са казнама чија висина зависи од процјене цариника, а фиксни износи се намјерно не објављују, преноси ГПМаљевац.
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