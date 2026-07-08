Огласио се АМС: Забрана ступа на снагу, ево и када

Аутор:АТВ редакција
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На путевима на подручју средњег Подриња и Бирча данас, сутра и у петак, 10. јула, забрањен је превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме осим противградних ракета, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Забрана је данас на магистралном путу Цапарде-Каракај од 9.00 до 15.00 часова, а сутра на магистралном путу Коњевић Поље-Милићи од 12.00 до 20.00 часова.
Из АМС-а су навели да је у петак, 10. јула, забрана на магистралним путу Дрињача-Коњевић Поље-Милићи, Власеница-Луке, те регионалним путним правцима Коњевић Поље-Братунац, Дрињача-Братунац, Братунац-Сребреница и Сребреница-Зелени Јадар.
Забрана траје 24 часа, односно до поноћи.
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Из МУП-а Републике Српске раније су саопштили да се ова забрана односи на путне правце на подручју у надлежности Полицијске управе Зворник поводом скупа "марш мира 2026" и комеморативног скупа "Сребреница 2026".
Ресорни министар Жељко Будимир забранио је и саобраћај за теретна возила више од 3,5 тона укупне масе 10. јула од 12.00 до 20.00 часова на путним правцима Луке – Власеница, Власеница — Коњевић Поље, Коњевић Поље – Братунац и Братунац - Сребреница.
Забрана се за 11. јул односи на период од 5.00 до 20.00 часова на путним правцима Коњевић Поље — Братунац, Братунац — Сребреница — Зелени Јадар и Зелени Јадар — Милићи.
(СРНА)
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