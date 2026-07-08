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Мало ко гаји ово воће, а цијена је папрена и не захтијева много труда

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 08:21

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Јоста
Фото: Screenshot / YouTube

Јоста, необично бобичасто воће настало укрштањем црне рибизле и огрозда, све чешће привлачи пажњу малих произвођача због једноставног узгоја, отпорности и добре тржишне цијене.

Ова биљка не захтијева много труда, отпорна је на хладноћу и бројне болести, а њени плодови могу се продавати свјежи или прерађивати у сокове, џемове и сирупе.

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Добро развијен грм може дати неколико килограма плода годишње, док се први озбиљнији приноси очекују двије до три године након садње.

Због тога што је још увијек ријетка на тржишту, јоста постиже више цијене од многих познатијих врста воћа.

Свјежи плодови могу се продавати по цијени од око 12 до 23 КМ по килограму, посебно ако су узгојени на еколошки начин.

Осим економског потенцијала, јоста је цијењена и због високог садржаја витамина Ц, антиоксиданаса, влакана и минерала који доприносе здравој исхрани.

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