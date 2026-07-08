Одговор који су чекали грађани БиХ: Обуставља ли се примјена ЕЕС система?

Аутор:АТВ редакција
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Европска унија не одустаје од ЕЕС система, упркос гужвама на границама. Директор Сеничић истиче да су проблеми са редовима и даље присутни.
Европска унија одбацила је позиве аеродрома и авио-компанија да обустави примјену нових биометријских граничних контрола за држављане земаља које нису чланице ЕУ, упркос проблемима са редовима и кашњењима на појединим прелазима.
Директор Националне асоцијације туристичких агенција Александар Сеничић рекао је за РТС да се обустава овог система не разматра.
Званичници Европске уније сматрају да систем уласка и изласка није савршен, али његова потпуна обустава није могућа.
Александар Сеничић је истакао да су гужве и даље највеће на граничним прелазима ка Грчкој, Хрватској и другим популарним туристичким дестинацијама.
Ипак, истиче да је ситуација на грчким друмским прелазима знатно боља него прошле године.
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"Последњих дана видимо да, када су велике гужве, највећи број прелаза је отворен. Све траке раде, ради већи број људи него прошле године, а туристички аутобуси више не представљају тако велики проблем", наводи Сеничић.
Објашњава да је на аеродромима ситуација сложенија због недостатка запослених и техничке опреме.
"На аеродромима, нажалост, не постоји довољан број кадрова. С друге стране, технички аеродроми нису до краја довољно добро опремљени", каже Сеничић и додаје да Грчка привремено суспендује примјену система када се створе велике гужве.
Сматра да је највећи проблем то што је систем уведен без довољно добре припреме.
"Пожурило се, техничко рјешење је доста лоше, људи нису довољно добро обучени и немамо довољно технике на самим граничним прелазима", истиче Сеничић.
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Подсјећа да ће до краја године или почетком наредне бити уведен и систем ЕТИАС, који неће заменити постојеће биометријске контроле, већ ће представљати посебно одобрење за путовање у земље Европске уније.
Путницима саветује да користе алтернативне граничне прелазе и избегавају најоптерећеније термине.
"Не морамо сви да идемо у исто вријеме и не морамо сви да прелазимо на исти прелаз. Пут креће оног тренутка кад уђемо у ауто. Тад креће одмор, а не кад стигнемо на плажу", поручио је Сеничић, преноси Курир.
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