Цијене још више скачу: Дрва скупља и до 40 КМ

Аутор:АТВ редакција
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До почетка гријне сезоне остало је још неколико мјесеци, али многи домаћини већ сада набављају огрев како би избјегли јесењу гужву и још већа поскупљења. Међутим, оно што их сада дочекује нису добре вијести.
Према цијенама, о којима су говорили саговорници Српскаинфо, метар букових или буква-граб дрва са превозом кошта око 120 КМ, док је метар цијепаних дрва од 140 до чак 160 КМ, у зависности од квалитета и продавца.
Посебно је поскупјела палета дрва. Док се без превоза продаје за 260 до 270 КМ, са доставом њена цијена достиже 290 КМ.
"Прошле године палету сам платила 250 КМ. Када сам назвала ове године, човјек од којег купујем дрва годинама рекао ми је да је сада 290 КМ, али да ће мени дати за 270 јер сам редовни купац. И то је пуно, али избора немамо", каже саговорница.
Слична искуства имају и други. Они који су ових дана наручивали метрице или већ исцијепана дрва углавном су их платили око 20 марака више него прошле године.
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Цијена огрева зависи од врсте дрвета, да ли је исцијепано и да ли је у цијену укључен превоз, али је једно заједничко. Готово нико није задржао прошлогодишњи цјеновник.
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