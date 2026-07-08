Умјерено загађен ваздух у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Ваздух је јутрос нездрав за осјетљиве категорије становништва у Какњу и Илијашу, а умјерено је загађен у Бањалуци, Приједору, Добоју, Броду, објављено је на страници "Зрак.екоакција".
Индекс квалитета ваздуха у Какњу је 133, а у Илијашу 121, па се осјетљивим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, а осталима да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном.
Према мјерењу у 9.00 часова, ваздух је умјерено загађен у Добоју са индексом 83, у Зеници 82, у Броду 76, на Иван седлу 76, у Високом 74, у Сарајеву 67, у Тузли, у Мостару и Маглају 58, у Хаџићима 55, у Вогошћи 53, а у Приједору и Бањалуци 52.
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Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а вриједности изнад 300 представљају опасност по здравље.
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