Американац пробао ћевапе у БиХ и поручио: Нису најбољи у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Амерички инфлуенсер Френк, познатији на друштвеним мрежама као Травел Пур, поново је изазвао велику пажњу након што је објавио видео са гастрономског путовања кроз БиХ.
Након што је раније одушевљено говорио о сарајевским ћевапима, одлучио је провјерити тврдње бројних пратилаца да се најбољи ћевапи у земљи ипак једу у Травнику.
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Како је испричао на почетку видеа, на интернету је истраживао гдје се налазе најбољи ћевапи у Босни и Херцеговини. Готово сви трагови водили су га према једној познатој травничкој ћевабџиници.
"Не мислите ваљда да бих се спаковао и отишао у непознату земљу само да пробам ћевапе у граду за који никад нисам чуо?”, нашалио се прије него што је већ у сљедећем кадру показао да је заиста кренуо на пут, уз пресједање у Братислави.
По доласку у БиХ прво је обишао Сарајево, гдје је свратио на бурек у једну од познатих бурегџиница. Признао је како је прије доласка мислио да је бурек тек лагани међуоброк, но врло брзо промијенио мишљење.
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"Мислио сам да је то снацк, али ово је цијели оброк", рекао је кроз смијех.
Након Сарајева упутио се према Травнику, граду који је описао као једно од мјеста које једноставно морате посјетити ако волите добру храну. У познатој ћевабџиници одмах је примијетио да је ријеч о великом ресторану с дугом традицијом.
Испричао је како је власник Хари већ четири деценије посвећен припреми ћевапа те да и данас свакодневно надзире квалитет хране.
Први залогај био је довољан да Американца потпуно освоји. Рекао је како су ћевапи савршено зачињени, изузетно сочни и нимало преслани, а посебно га је импресионирао квалитет меса.
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Објаснио је и како је сазнао да се месо набавља од говеда храњених искључиво природном храном, што се, како каже, осјети у сваком залогају. Толико му се свидио окус да се нашалио како би најрадије ушао у кухињу и украо рецепт.
До краја ручка његово одушевљење није спласнуло. У једном тренутку признао је како би, да није у јавности, најрадије "полизао тањир". За крај је дао и коначну оцјену која је изазвала бројне реакције међу љубитељима ћевапа.
"Када бисте ме ставили на детектор лажи, без размишљања бих рекао исто – ово су најбољи ћевапи које сам икада пробао", рекао је.
Видео је у кратком времену прикупио бројне коментаре, а многи корисници из БиХ поручили су му да након Травника обавезно обиђе и друге градове познате по локалним гастрономским специјалитетима, преноси "Дневно".
@travelpoor.com The cevapi Diaries: Part 2 #cevapi #bosnia #sarajevo #travel #balkan ♬ original sound - Franck
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