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Највиша преко 3.700 КМ: Почиње исплата пензија

Аутор:

Стеван Лулић
08.07.2026 08:55

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Фото: АТВ

Данас ће бити исплаћене јунске пензије за кориснике тог права у Републици Српској, ФБиХ и иностранству за шта је укупно уплаћено 180 милиона КМ.

Исплатом пензије за јун обухваћено је укупно 295.678 корисника права, од чега је 237.069 у Републици Српској, а ван Републике Српске 58.609 корисника права.

За исплату пензије за јун потребно је 178,34 милиона КМ у нето износу, односно 180,48 милиона КМ у бруто износу.

Просјечна пензија износи 697,98 КМ и чини 41,49% просјечне плате у Републици Српској.

Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 698,89 КМ и чини 41,55% просјечне плате у Републици Српској.

За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за јун износи 1.053,78 КМ, што чини 62,65% од просјечне плате у Републици Српској.

Износ највише пензије за јун у Републици Српској је 3.776,10 КМ.

Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јуну 2026. године, износио је 152,76 милиона КМ.

Структуру корисника права за јун чине старосне пензије са 64,83%, породичне са 23,46%, инвалидске са 11,66%  и остала права са 0,05%.

Ускоро повећање

Подсјећамо, августовске пензије биће увећане за 3,55 одсто.

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То повећање укалкулисано је и у ребаланс буџета за ову годину и по том основу пензионерима ће бити исплаћено 35,4 милиона КМ више.

Законом о ПИО предвиђено је да се у јануару сваке године врши редовно усклађивање пензија, међутим нису ријетке ситуације да се пензије осим у јануару усклађују и у августу. У јануару пензије су повећане за 6,25 одсто.

Стиже и једнократна помоћ

Осим увећања, пензионери у Републици Српској уз августовске пензије требало би да добију и једнократну помоћ.

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"Они пензионери који примају пензију испод просјечне добиће 120 КМ, а они чије су пензије веће од просјечне добиће 80 КМ", најавио је раније Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.

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Тагови :

пензије

Пензионери

једнократна помоћ пензије

Једнократна помоћ пензионерима

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