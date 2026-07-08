Највиша преко 3.700 КМ: Почиње исплата пензија

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:1
Данас ће бити исплаћене јунске пензије за кориснике тог права у Републици Српској, ФБиХ и иностранству за шта је укупно уплаћено 180 милиона КМ.
Исплатом пензије за јун обухваћено је укупно 295.678 корисника права, од чега је 237.069 у Републици Српској, а ван Републике Српске 58.609 корисника права.
За исплату пензије за јун потребно је 178,34 милиона КМ у нето износу, односно 180,48 милиона КМ у бруто износу.
Просјечна пензија износи 697,98 КМ и чини 41,49% просјечне плате у Републици Српској.
Износ најниже пензије за стаж од 40 и више година је 698,89 КМ и чини 41,55% просјечне плате у Републици Српској.
За пуни стаж осигурања од 40 година просјечна пензија за јун износи 1.053,78 КМ, што чини 62,65% од просјечне плате у Републици Српској.
Износ највише пензије за јун у Републици Српској је 3.776,10 КМ.
Приход по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у јуну 2026. године, износио је 152,76 милиона КМ.
Структуру корисника права за јун чине старосне пензије са 64,83%, породичне са 23,46%, инвалидске са 11,66% и остала права са 0,05%.
Подсјећамо, августовске пензије биће увећане за 3,55 одсто.
Друштво
Шта све треба да знате: Почела примјена Правилника за поврат ПДВ-а
То повећање укалкулисано је и у ребаланс буџета за ову годину и по том основу пензионерима ће бити исплаћено 35,4 милиона КМ више.
Законом о ПИО предвиђено је да се у јануару сваке године врши редовно усклађивање пензија, међутим нису ријетке ситуације да се пензије осим у јануару усклађују и у августу. У јануару пензије су повећане за 6,25 одсто.
Осим увећања, пензионери у Републици Српској уз августовске пензије требало би да добију и једнократну помоћ.
Породица
Ријешена вјечита дилема: Ево од ког родитеља дјеца наслиједе памет
"Они пензионери који примају пензију испод просјечне добиће 120 КМ, а они чије су пензије веће од просјечне добиће 80 КМ", најавио је раније Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч1
Друштво
1 ч0
Најновије
10
12
10
08
10
01
09
59
09
53
Тренутно на програму