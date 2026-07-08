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Ова јефтина воћка одмах уништава неугодан задах од бијелог лука

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 09:32

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Корпа пуна бијелог лука.
Фото: Pexels/Atlantic Ambience

Бијели лук се већ вијековима сматра једном од најцјењенијих намирница у кухињи, али и снажним природним савезником здравља.

Иако га многи редовно користе због његових бројних добробити, дио људи га ипак избјегава због изразито јаког мириса који може потрајати сатима након конзумације. Добра вијест је да постоји једноставан трик који може помоћи да се ублажи тај неугодан учинак.

Једноставно рјешење за неугодан задах

Научни комуникатор и професор Алваро Кармона препоручује врло једноставну методу - конзумацију јабуке одмах након оброка који садржи бијели лук. У објави на друштвеним мрежама појаснио је како управо ова комбинација може знатно смањити неугодан мирис.

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Објашњење лежи у хемијским процесима: јабуке садрже ензиме и фенолна једињења који реагују са сумпорним једињењима из бијелог лука. Управо та једињења настају приликом резања или гњечења бијелог лука и одговорна су за његов карактеристичан, интензиван мирис који се задржава у устима и на слузници, па га није једноставно уклонити ни након прања зуба.

Када се јабука поједе непосредно након бијелог лука, њени природни састојци помажу у неутрализацији тих једињења прије него што се прошире кроз организам. Уз то, јабука је богата влакнима, витаминима и антиоксидансима, што је чини додатно корисном намирницом у свакодневној прехрани.

Бројне здравствене добробити

Осим специфичног мириса, бијели лук је познат и по својим бројним позитивним учинцима на здравље. Љекар породичне медицине Одиле Фернандез, која се годинама бави утицајем прехране на организам, истиче како би бијели лук требао бити редован дио јеловника те препоручује барем један чешањ дневно.

Према њеним наводима, поједина истраживања показују да свакодневна конзумација једног чешња бијелог лука може бити повезана са смањењем ризика од рака простате за око десет одсто. Нека истраживања иду и корак даље те сугеришу да би веће количине, до четири чешња дневно, могле имати још израженији заштитни учинак. Ипак, наглашава се како се такви резултати требају посматрати у контексту цјелокупног животног стила те да бијели лук не може замијенити медицинску превенцију или терапију.

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Стручњаци објашњавају да су бројни позитивни учинци бијелог лука повезани с алицином, активним једињењем које настаје када се чешањ нареже или згњечи. Алицин има снажна антиоксидативна и антимикробна својства те може придонијети нормалном функционисању имунолошког система, као и здрављу срца и крвних судова. Како би се из бијелог лука извукла максимална корист, препоручује се да се након резања остави неколико минута прије термичке обраде. Тиме се омогућава стварање веће количине алицина, којем се приписује већина његових благотворних учинака. Уз једноставан трик с јабуком, нема разлога да се ова вриједна намирница избјегава у уравнотеженој прехрани, преноси Загорје.

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Тагови :

Бијели лук

здравље

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Воће

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