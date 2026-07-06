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Старо вјеровање: Ако мачка изненада уради ово у вашој близини, стиже новац

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:57

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Бијела мачка
Фото: Hakam Magdea / Pexels

Манеки-неко, она бијела мачка са подигнутом шапом у кинеским ресторанима, стара је преко 150 година, а иста идеја живи и у српским селима.

Вјеровања о мачкама тврде једну конкретну ствар: кад ваша маца седне крај вас и енергично почне да таре лево уво шапом, ускоро стиже новац или гост са добрим вестима. Звучи као бабска прича. Али прича путује од Балкана до Јапана, а то није случајност.

Зашто баш лево уво, а не десно

Лева страна тела у многим народним тумачењима веже се за примање, а десна за давање. Зато старо празноверје о мачкама каже да лева шапа преко левог увета "дозива" оно што долази ка кући, а то су гости, писма и паре. У Војводини се говорило да мачка која пере лице "спрема кућу за госте", па су домаћице одмах бацале поглед кроз прозор да виде ко стиже друмом.

Манеки-неко: Мачка која диже баш леву шапу

Јапанска фигура са махалицом није насумична. Мачка која подиже леву шапу, по традицији из периода Едо, призива људе и муштерије, док десна шапа призива новац и срећу. Власници радњи у Токију и данас бирају модел према томе шта им треба те године. Та иста логика, лева страна вуче госте ка кући, провлачи се кроз наша села и јапанске излоге, а да једни за друге никад нису чули, пише Глас Српске.

Исто веровање никло је независно на два краја света: лева шапа преко лица значи да неко, или нешто, долази ка вама.

А шта мачка заиста ради том шапом?

Мачка пере уво из сасвим приземног разлога, а то је њена хигијена и регулација мириса. Чешће то ради кад се промени влажност ваздуха или притисак, па су стари људи временом повезали интензивно умивање са доласком кише и "промене". Одатле корак до "стиже гост" био је кратак. Мачке проведу скоро половину будног дана умивајући се, тако да статистика ради у корист веровања.

Значи ли то да треба да чекате паре?

Не, али разумете зашто се веровање одржало. Људи памте оно што се поклопило, а заборављају стотину пута кад се ништа није десило. Тај механизам зове се пристрасност потврде, и он храни скоро све народна веровања овог типа. Мачка опере уво, сутрадан сврати комшиница са питом, и прича добије још један доказ.

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Тагови :

мачка

вјеровање

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