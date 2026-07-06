Старо вјеровање: Ако мачка изненада уради ово у вашој близини, стиже новац

Аутор:АТВ редакција
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Манеки-неко, она бијела мачка са подигнутом шапом у кинеским ресторанима, стара је преко 150 година, а иста идеја живи и у српским селима.
Вјеровања о мачкама тврде једну конкретну ствар: кад ваша маца седне крај вас и енергично почне да таре лево уво шапом, ускоро стиже новац или гост са добрим вестима. Звучи као бабска прича. Али прича путује од Балкана до Јапана, а то није случајност.
Лева страна тела у многим народним тумачењима веже се за примање, а десна за давање. Зато старо празноверје о мачкама каже да лева шапа преко левог увета "дозива" оно што долази ка кући, а то су гости, писма и паре. У Војводини се говорило да мачка која пере лице "спрема кућу за госте", па су домаћице одмах бацале поглед кроз прозор да виде ко стиже друмом.
Јапанска фигура са махалицом није насумична. Мачка која подиже леву шапу, по традицији из периода Едо, призива људе и муштерије, док десна шапа призива новац и срећу. Власници радњи у Токију и данас бирају модел према томе шта им треба те године. Та иста логика, лева страна вуче госте ка кући, провлачи се кроз наша села и јапанске излоге, а да једни за друге никад нису чули, пише Глас Српске.
Исто веровање никло је независно на два краја света: лева шапа преко лица значи да неко, или нешто, долази ка вама.
Мачка пере уво из сасвим приземног разлога, а то је њена хигијена и регулација мириса. Чешће то ради кад се промени влажност ваздуха или притисак, па су стари људи временом повезали интензивно умивање са доласком кише и "промене". Одатле корак до "стиже гост" био је кратак. Мачке проведу скоро половину будног дана умивајући се, тако да статистика ради у корист веровања.
Не, али разумете зашто се веровање одржало. Људи памте оно што се поклопило, а заборављају стотину пута кад се ништа није десило. Тај механизам зове се пристрасност потврде, и он храни скоро све народна веровања овог типа. Мачка опере уво, сутрадан сврати комшиница са питом, и прича добије још један доказ.
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