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Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:06

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Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене
Фото: АТВ

Приликом куповине меса у месници обавезно треба обратити пажњу на одређене ствари када је у питању хигијена.

Љиљана Ивањац из Управе за ветерину Министарства пољопривреде Србије открила је на шта увијек прво обраћа пажњу када купује месо.

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Тврди да један детаљ у месници може бити важан показатељ да ли се храном правилно рукује.

– Онај који рукује месом не смије да буде и тај који наплаћује. То је оно што прво, као инспектори, а купци, скренемо пажњу када примјетимо – рекла је Ивањац за РТС.

Према њеним ријечима, потрошачи би требало да пријаве сваку уочену нехигијену, јер је то један од начина да се обезбиједи безбједна и квалитетна храна на тржишту.

Оцјењујући стање на тржишту меса у Србији, казала је да потрошачи данас могу да буду сигурни у производе који се налазе у легалном промету.

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– Оно што ми видимо као крајњи потрошачи углавном је добро. Сигурни смо, безбједни смо као потрошачи, контролисани су наши оператери храном – навела је она.

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Тагови :

месо

месница

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