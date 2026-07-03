Приликом куповине меса обратите пажњу на овај детаљ: Тиче се хигијене

Аутор:АТВ редакција
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Приликом куповине меса у месници обавезно треба обратити пажњу на одређене ствари када је у питању хигијена.
Љиљана Ивањац из Управе за ветерину Министарства пољопривреде Србије открила је на шта увијек прво обраћа пажњу када купује месо.
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Тврди да један детаљ у месници може бити важан показатељ да ли се храном правилно рукује.
– Онај који рукује месом не смије да буде и тај који наплаћује. То је оно што прво, као инспектори, а купци, скренемо пажњу када примјетимо – рекла је Ивањац за РТС.
Према њеним ријечима, потрошачи би требало да пријаве сваку уочену нехигијену, јер је то један од начина да се обезбиједи безбједна и квалитетна храна на тржишту.
Оцјењујући стање на тржишту меса у Србији, казала је да потрошачи данас могу да буду сигурни у производе који се налазе у легалном промету.
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– Оно што ми видимо као крајњи потрошачи углавном је добро. Сигурни смо, безбједни смо као потрошачи, контролисани су наши оператери храном – навела је она.
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