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Мусиала поново се срушио на терену, 4 минута био у игри

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 21:03

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Мусиала поново се срушио на терену, 4 минута био у игри
Фото: Tanjug/AP/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Млади фудбалер Бајерна Џамал Мусиала поново се срушио на терен током пријатељске утакмице против Хајденхајма, изазвавши нову велику забринутост у њемачком гиганту.

Звијезда Бавараца пала је на травњак без икаквог контакта с противничким играчима, свега четири минута након уласка у игру, послије чега је, уз помоћ медицинског тима, ошамућен напустио терен.

За Мусиалу је ово био други забрињавајући инцидент у само три дана, будући да му је претходно позлило и на сусрету против РБ Лајпцига.

Током те утакмице први му је у помоћ притекао саиграч Исмаел Саибари, док су као један од могућих узрока наведене високе температуре, које су у Минхену прелазиле 30 степени Целзијуса.

Љекари су тада брзом реакцијом успјели да стабилизују његово стање, а кратко се огласио и члан управе Бавараца.

„Главно је да је он добро“, изјавио је кратко клупски представник.

Додатну стрепњу навијачима ствара и чињеница да је њемачки репрезентативац прошлог љета претрпио тежак лом ноге на Свјетском клупском првенству против Пари Сен Жермена (PSG).

Иначе, везњак вриједан 100 милиона евра ове године наступао је и за Њемачку на Свјетском првенству 2026, гдје је његова селекција неочекивано испала у осмини финала од Парагваја.

(Кликс)

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Тагови :

Џамал Мусиала

Бајерн Минхен

Хајденхајм

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