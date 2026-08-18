Мусиала поново се срушио на терену, 4 минута био у игри

Аутор:АТВ редакција
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Млади фудбалер Бајерна Џамал Мусиала поново се срушио на терен током пријатељске утакмице против Хајденхајма, изазвавши нову велику забринутост у њемачком гиганту.
Звијезда Бавараца пала је на травњак без икаквог контакта с противничким играчима, свега четири минута након уласка у игру, послије чега је, уз помоћ медицинског тима, ошамућен напустио терен.
За Мусиалу је ово био други забрињавајући инцидент у само три дана, будући да му је претходно позлило и на сусрету против РБ Лајпцига.
Током те утакмице први му је у помоћ притекао саиграч Исмаел Саибари, док су као један од могућих узрока наведене високе температуре, које су у Минхену прелазиле 30 степени Целзијуса.
Љекари су тада брзом реакцијом успјели да стабилизују његово стање, а кратко се огласио и члан управе Бавараца.
„Главно је да је он добро“, изјавио је кратко клупски представник.
Додатну стрепњу навијачима ствара и чињеница да је њемачки репрезентативац прошлог љета претрпио тежак лом ноге на Свјетском клупском првенству против Пари Сен Жермена (PSG).
Иначе, везњак вриједан 100 милиона евра ове године наступао је и за Њемачку на Свјетском првенству 2026, гдје је његова селекција неочекивано испала у осмини финала од Парагваја.
(Кликс)
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