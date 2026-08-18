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Пикси преузима нову репрезентацију?

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 15:40

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Пикси преузима нову репрезентацију?
Фото: Танјуг/АП

Бивши селектор Србије Драган Стојковић Пикси потврдио је да постоји контакт са Фудбалским савезом Јужне Кореје око могућег преузимања националног тима.

Јужнокорејци су у потрази за новим селектором након одласка Хонг Мјунг Боа, а тамошњи савез планира да предстојеће пријатељске утакмице против Еквадора, Уругваја, Венецуеле и Узбекистана искористи као својеврсни пробни период прије доношења коначне одлуке.

Ипак, такав сценарио не одговара Стојковићу. Бивши селектор Србије жели стабилан и дугорочан ангажман, како би имао довољно времена да припреми екипу за Азијски куп, који је заказан за јануар наредне године.

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Стојковић је јасно потврдио да је заинтересован за посао, али и поставио услов под којим би прихватио понуду.

„Истина је да сам заинтересован за позицију селектора Јужне Кореје, али искључиво под условом да се ради о дугорочном ангажману, а не о улози вршиоца дужности.“

Тако је сада на Фудбалском савезу Јужне Кореје да одлучи да ли ће промијенити план и понудити Пиксију дугорочну сарадњу.

(спутник србија)

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Тагови :

Александар Стојковић Пикси

Јужна Кореја

Фудбал

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