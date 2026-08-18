Пикси преузима нову репрезентацију?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бивши селектор Србије Драган Стојковић Пикси потврдио је да постоји контакт са Фудбалским савезом Јужне Кореје око могућег преузимања националног тима.
Јужнокорејци су у потрази за новим селектором након одласка Хонг Мјунг Боа, а тамошњи савез планира да предстојеће пријатељске утакмице против Еквадора, Уругваја, Венецуеле и Узбекистана искористи као својеврсни пробни период прије доношења коначне одлуке.
Ипак, такав сценарио не одговара Стојковићу. Бивши селектор Србије жели стабилан и дугорочан ангажман, како би имао довољно времена да припреми екипу за Азијски куп, који је заказан за јануар наредне године.
Фудбал
Умрла мајка Драгана Стојковића Пиксија
Стојковић је јасно потврдио да је заинтересован за посао, али и поставио услов под којим би прихватио понуду.
„Истина је да сам заинтересован за позицију селектора Јужне Кореје, али искључиво под условом да се ради о дугорочном ангажману, а не о улози вршиоца дужности.“
Тако је сада на Фудбалском савезу Јужне Кореје да одлучи да ли ће промијенити план и понудити Пиксију дугорочну сарадњу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму