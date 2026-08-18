Огромна тужба због зависности: Историјски тренутак за читав свијет

Аутор:АТВ редакција
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Ове седмице Мета излази пред суд у још једном процесу због зависности од друштвених мрежа и других наводних штетних посљедица које изазивају њене апликације. Ово је најновији тест за компанију која се суочава с хиљадама тужби због начина на који се односи према безбједности корисника и утицаја својих апликација на ментално здравље тинејџера.
Суђење почиње данас пред савезним судом у Оукланду, у Калифорнији, након што је Мета прошле седмице изгубила посљедњи покушај да се случај одбаци. Током процеса могли би да свједоче највиши званичници Мете, укључујући Марка Закерберга, а компанија би могла да се суочи с рекордно високим казнама.
Случај произлази из тужбе поднесене 2023. године против Мете, коју је покренуло неколико десетина америчких савезних држава, оптужујући компанију да је намјерно креирала функције које изазивају зависност и прекршила законе о заштити потрошача. Тужба је услиједила након вишесатне истраге више савезних држава о безбједносним праксама компаније, за коју су званичници рекли да је открила озбиљне штетне посљедице по дјецу и тинејџере.
Током суђења, савезна судија Ивон Гонзалес Роџерс (Yvonne Gonzalez Rogers) саслушаће тврдње Калифорније, Колорада, Кентакија и Њу Џерзија да је Мета прекршила државне законе о заштити потрошача тако што је намјерно обмањивала јавност о безбједности својих апликација. Те четири државе и још 25 других такође туже Мету због наводног кршења Закона о заштити приватности дјеце на интернету (Children's Online Privacy Protection Act – COPPA). Државе тврде да је Мета прекршила закон јер је знала да Инстаграм и Фејсбук имају кориснике млађе од 13 година и да је прикупљала податке о њима без дозволе.
Иако се Мета ове године суочила са сличним оптужбама у другим процесима, посљедице овог суђења могле би бити посебно значајне. Калифорнија, Колорадо, Кентаки и Њу Џерзи нису јавно објавили колико новца планирају да траже, међутим, Мета је у судском поднеску прије почетка суђења навела да државе траже казне од чак 1,4 билиона долара, што је износ који је компанија описала као „апсурдан“. Судија Роџерс већ је наговијестила да је та бројка „неразумна“, али је такође оспорила и Метину процјену од четири милиона долара.
За Мету су улози посебно високи јер се компанија тренутно суочава с хиљадама других тужби у којима се оптужује да наноси штету корисницима. Пороте у Лос Анђелесу и Новом Мексику већ су донијеле одлуке против Мете у процесима који су изазвали велику пажњу јавности, а бавили су се сличним питањима. Мета је саопштила да ће се жалити у оба случаја.
Још један пораз не би представљао само финансијски ударац, већ би могао другим тужбама да олакша пут ка наставку поступка. Иако Мета нема проблема с новцем, њени правни трошкови се гомилају. Компанија је саопштила да је само у другом кварталу 2026. године потрошила 2,4 милијарде долара на правне трошкове.
С друге стране, Мета сматра да тврдње савезних држава нису доказане и да су предложене казне погрешно израчунате.
„Државни тужиоци можда ово називају историјским случајем, али њихове ограничене тврдње нису поткријепљене доказима, а њихови финансијски захтјеви су у великој мјери несразмјерни. Државни тужиоци не нуде никакав доказ да је било ко у њиховим државама био обманут, тврде да су безопасне функције, попут посједовања додатног Инстаграм налога, на неки начин нанијеле штету њиховим становницима, те покушавају да казне Мету због проблема који погађају цијелу индустрију, попут провјере старосне доби. Умјесто да се држе чињеница или закона, државе су одлучиле да јуре за апсурдно великом исплатом. Остајемо при свом досадашњем раду на стварању снажне заштите за тинејџере и радујемо се прилици да свој случај изнесемо пред судом“, рекао је портпарол компаније за Енгаджет (Engadget).
Порота у овом случају већ је изабрана, а уводне ријечи требало би да почну данас, у уторак, 18. августа. Очекује се да ће суђење трајати око шест седмица. За разлику од стандардног суђења пред поротом, осмочлана порота имаће „савјетодавну“ улогу, док ће судија имати пуну надлежност над коначном пресудом и казнама.
Током процеса могло би доћи и до свједочења неких од најпознатијих руководилаца Мете, укључујући извршног директора Марка Закерберга и шефа Инстаграма Адама Мосерија (Adam Mosseri). Обојица би, према Ројтерсу (Reuters), требало да свједоче у овом процесу. Обојица су се такође појавила на другим суђењима ове године. Током свједочења на суђењу у Лос Анђелесу у фебруару, Закерберг је рекао да је Инстаграм намијењен томе да буде користан, а не да изазива зависност.
(Кликс)
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