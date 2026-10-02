Опроштај Џеке, реми БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Фудбалска репрезентација БиХ ремизирала је са Шведском 1:1 у трећем колу Лиге нација, у утакмици која је остала у знаку опроштаја Едина Џеке.
Швеђани су били опаснији у првом дијелу. Виктор Ђекереш је у 17. минуту затресао мрежу, али је погодак након ВАР провјере поништен због игре руком.
Гости су ипак повели у 61. минуту. Ђекереш је овога пута био прецизан, а само минут касније услиједио је најемотивнији тренутак вечери.
Џеко је напустио терен, уступивши мјесто Харису Табаковићу, чиме је завршио репрезентативну каријеру дугу готово двије деценије. Испратили су га велики аплауз са трибина и честитке играча обје екипе.
Ипак, изабраници Сергеја Барбареза нису дозволили пораз. У 80. минуту Керим Алајбеговић је погодио за 1:1, преноси Глас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
42
10
32
10
26
10
20
10
14
Тренутно на програму