Завршница радова на стадиону БСК-а: Додик и Зељковић посјетили клуб

Аутор:АТВ редакција
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Радови на уређењу стадиона ФК БСК приводе се крају, а данас је постављена нова травната површина. Бањалучки клуб ће у својој кући имати све оно неопходно за тренинге, али и одржавање утакмица.
У посјету бањалучком клубу данас су стигли Игор Додик и Богољуб Зељковић, који истичу значај развоја спортске инфраструктуре.
„Желим да изразим задовољство што смо данас овдје и што отварамо још један терен. Желим да се захвалим руководству Фудбалског савеза Републике Српске на челу са Вицом Зељковићем. Ко год шта мислио о њему, у његовом мандату се никада није више радило како на изградњи, инфраструктури, условима те и онима за нашу дјецу“, поручује организациони секретар СНСД-а, Игор Додик.
Како наводи Додик, преко 30 терена отвара се широм Републике Српске. У наредним данима отвориће се терени у Омарској и Фочи, а са овим активностима наставља се и даље.
„Без јаког БСК-а нема јаког ни Борца и ми смо то препознали те пружили подршку у сваком смислу да се ови радови овдје заврше. Ја морам овим путем да се захвалим институцијама Републике Српске, које су то препознале. Ово је пројекат Фудбалског савеза који је обезбиједио саму траву, вјештачку подлогу, док је на неки начин обавеза Градске управе била да одради све припремне и грађевинске радове, а што град Бањалука нажалост није препознао“, поручује потпредсједник ФК Борца, Богољуб Зељковић.
Зељковић се захвалио и Игору Додику на посјети као и донацији спортске опреме, значајне за ФК БСК као и рефлекторе и мреже, које ће ускоро бити постављене.
Директор ФК БСК-а, Александар Мићић рекао је да је пројекат од веома великог значаја за све у клубу.
„БСК сам броји преко 200 чланова. Од најмањих пјетлића до сениора и сви ће они користити овај терен као и други клубови јер се сви тренутно сналазимо за терене. Ово је велика добит за наш град и наш клуб“, поручио је Мићић.
Филип Рачић, фудбалер ФК БСК-а поручио је да се ради о великој ствари за овај клуб те ће побољшања значити свим корисницима.
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