Умро Џејмс Вокер

Аутор:АТВ редакција
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Тужне вијести стигле су из Енглеске, гдје је у 38. години преминуо некадашњи фудбалер Џејмс Вокер, који је током професионалне каријере наступао за велики број енглеских клубова. Вијест о његовој смрти потврдио је и Саутенд јунајтед, клуб чији је дрес носио двије године.
Из Саутенда су поручили да су дубоко потресени смрћу некадашњег нападача, који је за овај клуб играо у периоду од 2008. до 2010. године. Вокер је за екипу из Есекса забележио укупно 54 наступа и успео да постигне осам погодака.
Фудбалско образовање стекао је у академији Чарлтон атлетика, после чега је током каријере променио велики број средина. Поред Саутенда, наступао је за Хартлпул јунајтед, Бристол роверсе, Лејтон оријент, Нотс каунти, Јеовил таун и Џилингем.
Хроника
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Вокеров живот драстично се промијенио 2019. године, када је доживео срчани застој. Преживио је, али је тај здравствени проблем оставио озбиљне посљедице и довео до значајних физичких и менталних оштећења.
Саутенд ће се од свог некадашњег фудбалера опростити и пред навијачима. Клуб је најавио да ће пре суботње утакмице Националне лиге против АФЦ Фајлда бити одржан минут аплауза у знак сећања на Џејмса Вокера.
Вокер је преминуо са само 38 година, а иза себе је оставио каријеру током које је прошао кроз бројне клубове енглеског фудбала и одиграо велики број утакмица у нижим професионалним ранговима.
(телеграф)
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