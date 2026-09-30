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Возач камиона из БиХ преминуо након тешке саобраћајне несреће у Хрватској

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30.09.2026 16:39

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Ротација
Фото: pexels/cottonbro studio

Возач из БиХ Алија Чаушевић преминуо је од посљедица тешке саобраћајне несреће која се синоћ догодила код села Сикиревци у Хрватској.

Од Алије, који је био возач камиона, опростиле су се колеге на страници Теретњаци.ба.

"Отишао је наш колега, наш члан, човјек којег смо сретали на путевима, чији смо рад пратили и чије ћемо име од данас памтити по ономе што је био међу нама. Колега и пријатељ ове велике возачке породице. Најтеже је када се човјек упути на пут вјерујући да ће се вратити кући, а умјесто тога иза њега остане празно мјесто за столом, угашено свјетло у дому и породица која ће до краја живота чекати некога ко се више неће вратити. Алија је свој посљедњи пут завршио далеко од свог дома. Ми ћемо га памтити", написали су, преноси Клиx.ба.

Према информацијама Полицијске управе бродско-посавске, несрећа се догодила у недељу у 21 сат на ауто-путу А3 код Сикиреваца.

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Полицијским увиђајем утврђено је да је 33-годишњи држављанин БиХ управљао аутомобилом словеначких регистарских ознака и кретао се брзином од најмање 210 километара на сат, на дионици на којој је брзина ограничена на 130 километара на сат.

Аутомобил је ударио у задњи дио камиона регистарских ознака Републике Србије, који се кретао у истом смјеру, а којим је, према полицијском извјештају, управљао 68-годишњи држављанин Србије.

У аутомобилу су тешко повређени 33-годишњи возач и његов 37-годишњи сувозач. Остали су прикљештени у возилу, због чега су на мјесто несреће упућени Хитна медицинска служба и ватрогасци. Љекарска помоћ пружена им је у болници у Славонском Броду, гдје су задржани на лијечењу.

Полиција је против 33-годишњег возача поднијела кривичну пријаву Општинском државном тужилаштву у Славонском Броду. Према достављеним информацијама, за сада није утврђено да ли је ријеч само о неопрезу или је возач заспао током вожње.

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Тагови :

преминуо возач камиона

Саобраћајна несрећа

Хрватска

Алија Чаушевић

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