Пожар на нелегалној депонији под контролом: Постоји опасност од отровних честица

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на нелегалној депонији Шишета у Горажду који је избио у послијеподневним часовима за сада је под контролом, али је ситуација озбиљна.
Помоћник градоначелника за Цивилну заштиту Санид Зирак сумња да је пожар подметнут, те упозорио да постоји опасност од емисије отровних честица у атмосферу, јављају федерални медији.
"Постоје индиције да је људски фактор узрок изазивања пожара, али то ће утврдити истражиоци Сектора криминалистичке полиције кантоналног МУП-а који су на терену", рекао је Зирак.
Он је навео да су на терену и припадници Професионалне ватрогасне јединице Горажде, комуналног предузећа и других служби, те да се настоји спријечити ширење и угасити пожар, преноси Срна.
Зирак је позвао надлежне установе да издају одређене препоруке грађанима који требају смањити боравак на отвореном.
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