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Пожар на нелегалној депонији под контролом: Постоји опасност од отровних честица

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30.09.2026 17:19

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Крупни план интензивних наранџастих пламена док дрво гори, стварајући топлу и динамичну сцену.
Фото: pexels/Rahul Sapra

Пожар на нелегалној депонији Шишета у Горажду који је избио у послијеподневним часовима за сада је под контролом, али је ситуација озбиљна.

Помоћник градоначелника за Цивилну заштиту Санид Зирак сумња да је пожар подметнут, те упозорио да постоји опасност од емисије отровних честица у атмосферу, јављају федерални медији.

"Постоје индиције да је људски фактор узрок изазивања пожара, али то ће утврдити истражиоци Сектора криминалистичке полиције кантоналног МУП-а који су на терену", рекао је Зирак.

Он је навео да су на терену и припадници Професионалне ватрогасне јединице Горажде, комуналног предузећа и других служби, те да се настоји спријечити ширење и угасити пожар, преноси Срна.

Зирак је позвао надлежне установе да издају одређене препоруке грађанима који требају смањити боравак на отвореном.

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Тагови :

пожар

Горажде

Депонија

нелегална депонија

отровне честице

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