Макрон на историјском минимуму

Аутор:АТВ редакција
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Популарност француског предсједника Емануела Макрона пала је за седам процентних поена у односу на крај јуна, на рекордно ниских 18 одсто.
То је показало истраживање које заједнички спроводе институт за истраживање јавног мњења Odoxa и консултантска кућа Mascarter за француски парламентарни ТВ канал Public Senat и групу од 20 регионалних француских медија.
Према резултатима анкете, само 18 одсто испитаних сматра да је Макрон добар предсједник, док је 82 одсто супротног мишљења, преноси БФМТВ.
Истовремено је подршка премијеру Себастијану Лекорнију пала за осам процената, па га као доброг премијера види 24 одсто испитаних. Истраживање је спроведено у тренутку забринутости грађана због раста цијена горива.
Чак 75 одсто испитаних оцијенило је да је проширење помоћи намијењене грађанима који много користе аутомобиле, док 62 одсто сматра да би влада, упркос високом буџетском дефициту, требало да издвоји више новца за ту област.
Анкета је спроведена прије телевизијског обраћања Макрона на каналима ТФ1 и Франце 2, у којем је говорио о мерама у вези са цијенама горива.
Међу политичким личностима које се помињу у контексту наредне председничке кампање, 35 одсто испитаника навело је да подржава или има симпатије према лидерима Националног окупљања (РН) Марин Ле Пен и Жордану Бардели, уз пад од четири, односно пет процентних поена.
Бивши премијер и кандидат десног центра на предсједничким изборима Едуар Филип има 27 одсто подршке, Франсоа Оланд 22 одсто, док кандидата лијевог центра Рафаела Гликсмана подржава 20 одсто бирача. Истраживање је спроведено онлајн.
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