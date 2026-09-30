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Крај! Затвара се велика пивара послије скоро 400 година

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30.09.2026 16:20

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Крупни план особе која сипа златно крафт пиво у провидну пластичну чашу.
Фото: pexels/Magda Ehlers

Крај је сада запечаћен! Традиционална пивара Wolters затвориће свој производни погон у Брауншвајгу (Њемачка) 31. децембра 2026. године. За око 90 запослених ово значи крај свакој нади за спас.

Велика регионална пивара основана је 1627. године и једна је од најстаријих и највећих приватних пивара у Доњој Саксонији. Међутим, криза пиварске индустрије у Њемачкој, праћена падом продаје и растућим трошковима енергије и производње, бацила је компанију на колена.

Потрага за инвеститором неуспешна Још у јуну, компанија Hofbrauhaus Wolters GmbH поднијела је захтјев за стечај уз самосталну управу. Тада је започета потрага за инвеститором, али без успјеха. Власник, Volksbank BRAWO, претходно је најавио да неће обезбједити додатне кредитне линије за пивару. Разлог: и сама банка пролази кроз процес реструктурирања.

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Кимон Кантис, правни заступник из адвокатске канцеларије Ецкерт, изјавио је за БИЛД.

"Упркос интензивним напорима свих укључених страна, на крају није било могуће пронаћи одрживо рјешење за производни погон компаније Волтерс."

Генерални директор Нилс Хандке такође је разочаран: "Затварање производног погона у Брауншвајгу означава крај једне ере. Међутим, с обзиром на економску ситуацију, то је нажалост било неизбјежно."

Због претећег стечаја, под привремену управу је стављена и ћерка-фирма Colbitzer Heide-Brauerei GmbH. Ова традиционална пивара из Саксоније-Анхалт налази се у потпуном власништву компаније Волтерс од 2013. године. Пиво Colbitzer флашира се у Брауншвајгу. Међутим, ни за ову ћерку-фирму више нема будућности. Петоро запослених ће бити отпуштено.

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Стечајни управник Торстен Гутман изјавио је за БИЛД: "Без инвеститора, дугорочни наставак пословања није могућ, јер компанија биљежи губитке." Деветоро запослених у компанији Волтерс СервиС ГмбХ такође ће остати без посла. Укупно, затварање погона усљед стечаја погађа више од 100 радника.

Брендови су на продају У току су разговори са потенцијалним купцима како би се спасао познати бренд пива Волтерс. Исто важи и за пиво Colbitzer. Торстен Гутман наводи: "Да ли ће бренд Colbitzer преузети неки инвеститор, постаће јасно у наредним недјељама."

То значи да се производња пива у Брауншвајгу приводи крају након скоро 400 година. Да ли ће барем традиционални брендови опстати, остаје да се види

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Тагови :

Пиво

гаси се пивара

Њемачка

отпуштање радника

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