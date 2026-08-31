Пиваре се затварају, а ирски гигант ограничава испоруке

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док потрошња пива пада, а пиваре и пабови у Великој Британији затварају врата, једно ирско пиво биљежи снажан раст потражње и убрзано шири производњу.
Гинис, бренд настао 1759. године у близини Даблина, ове године обиљежава двије велике бројке: планирану инвестицију од милијарду евра и намјеру да до 2031. године удвостручи производне капацитете. Тиме матична компанија Диагео жели додатно да ојача глобални раст овог ирског бренда.
Ширење производње долази у тренутку када се пиварска индустрија широм Велике Британије суочава са озбиљним изазовима. Током 2025. године затворено је 320 пивара, док је отворено свега 170, па је сектор за годину дана остао без више од 150 погона. Истовремено, према процјенама британске пиварске индустрије, у првом кварталу 2026. године сваког дана су затварана по два паба.
Гинис је у мају отворио нову пивару у ирском округу Килдер, чији је пројекат покренут још 2022. године како би се растеретио главни погон у Даблину.
Изградња је коштала 600 милиона евра, а Диагео сада планира да уложи још 400 милиона евра. Компанија намјерава да, поред новоотвореног постројења, изгради још једну фабрику која би била намијењена повећању производње безалкохолног Гиниса.
На отварању првог дијела пиваре извршни директор Диагеа Дејв Луис рекао је да потражња за Гинисом, као и за његовом безалкохолном верзијом Гинис 0.0, расте.
Друштво
Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ
Стручњаци дио успјеха повезују са маркетингом који наглашава традицију и ирску културу, али и са препознатљивим изгледом и укусом овог пића.
Диагео је посљедњих година сарађивао и са бројним инфлуенсерима, чиме је Гинис приближен млађој публици, посебно у Сједињеним Америчким Државама, које су уз Велику Британију једно од највећих тржишта за ирско пиво.
Потражња је била толика да јеведено ограничење
Раст популарности је компанији раније донио и неочекиване проблеме.
Током 2024. године Диагео је морао да ограничи недјељне испоруке пабовима, јер производња није успијевала да прати потражњу. Ситуација је показала колико се тржиште промијенило у тренутку када се велики дио пиварске индустрије суочава са падом потрошње.
Гинис је тако постао један од главних ослонаца Диагеа, иако укупно пословање компаније није без проблема. Укупни приходи Диагеа у првом полугодишту износили су 590 милиона долара, што је 40 милиона долара мање него годину раније.
Компанију од јануара води бивши челник британског трговачког ланца Теско Дејв Луис, познат по надимку „Драстични Дејв“.
Под његовим руководством компанија је већ укинула 2.000 од укупно 30.000 радних мјеста, док су нова отпуштања најављена до почетка септембра.
Луис је одлуку образложио потребом за промјенама у компанији.
„Наравно да то нису добре вијести за све. Али нема никога у компанији ко каже да је то погрешна одлука“, рекао је Луис.
Међутим, чини се да Гинис за сада није дио тог таласа смањења броја запослених. Нова пивара у Ирској отворила је 54 нова радна мјеста, иако је ријеч о високо аутоматизованом постројењу.
Успјех овог бренда посебно је занимљив због шире слике на тржишту. Док се традиционална потрошња пива у појединим дијеловима Велике Британије смањује, Гинис је успио да се позиционира као производ који повезује традицију, ирски идентитет и савремени маркетинг.
БиХ
Митровић: Анитидејтонски Франкенштајн води БиХ сигурном мирном распаду
Бренд се посљедњих година све више обраћа млађој публици, а посебно тржишту Сједињених Америчких Држава. Друштвене мреже и сарадња са познатим личностима и инфлуенсерима додатно су проширили његову препознатљивост.
Истовремено, компанија је искористила раст интересовања за безалкохолна пића, па Гинис 0.0 представља важан дио будућег ширења производње.
Зато Диагео сада улаже додатних 400 милиона евра, иако компанија истовремено смањује број запослених у другим дијеловима пословања.
Прича о Гинисовом успјеху тако показује и колико се тржиште пива промијенило. Док се дио традиционалне пивске индустрије смањује, поједини брендови успијевају да пронађу нове потрошаче, нова тржишта и нове начине да стар производ представе новој генерацији.
А Гинис, изгледа, тренутно спада међу највеће побједнике тог тренда, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
18 ч2
Економија
22 ч1
Економија
23 ч1
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
54
14
49
14
44
14
41
14
40
Тренутно на програму