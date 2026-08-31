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Мијења се градски превоз у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 10:17

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Градски превоз
Фото: АТВ

С почетком нове школске године, односно од уторка, 1. септембра јавни превоз се враћа у режим у којем је био прије школског распуста, односно прије сезоне годишњих одмора.

"Имајући у виду да се почетком нове школске године и завршетком годишњих одмора повећавају и превозне потребе путника, од уторка ће корисницима бити доступан и већи број полазака у јавном превозу у односу на љетни период", навели су из Дирекције за јавни превоз.

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Додали су да завршетком школске године и почетком сезоне годишњих одмора иначе ступа на снагу љетни режим одржавања редова вожње, који је прилагођен смањеним превозним потребама, а који је траје до почетка нове школске године.

Редови вожње, који се примјењују од 1. септембра доступни су на сајту Града и можете их погледати ОВДЈЕ.

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Тагови :

Јавни превоз

Градски превоз Бањалука

Бањалука

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