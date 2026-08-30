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Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 15:18

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Далеководна мрежа.
Фото: АТВ

Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дио улице Шарговачка и дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај остају без струје у периоду од 08:00 до 09:00 часова

Од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дио насеља Драгочај (стари приједорски пут).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Струја

Електрокрајина

нестанак струје

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