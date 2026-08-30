Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова сутра ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дио улице Шарговачка и дијелови насеља Туњице, Рамићи и Драгочај остају без струје у периоду од 08:00 до 09:00 часова
Од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дио насеља Драгочај (стари приједорски пут).
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