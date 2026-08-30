Бањалука 8. септембра у центру АИ свијета

Аутор:АТВ редакција
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Бањалука ће осмог септембра бити центар АИ свијета. У највећи град Републике Српске долази један од најпризнатијих свјетских стручњака у области вјештачке интелигенције Ким-Кванг Рејмонд Чу који ће учествовати ма међународном симпозијуму "AI изазови и пријетње у сајбер заштити".
Симпозијум ће бити одржан године у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске, у организацији Универзитета у Бањој Луци, Академије наука и умјетности Републике Српске и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.
На Симпозијуму ће се окупити водећи стручњаке из области вјештачке интелигенције (AI) и сајбер заштите из земље, региона и свијета.
Посебан међународни значај овом догађају даје учешће свјетски познатог професора Ким-Кванг Рејмонда Чуа, "Cloud Tech Endowed" професора и продекана за постдипломске студије Факултета за AI, сајбер и рачунарство Универзитета Тексас у Сан Антонију.
Професор Чу је истакнути Фулбрајтов стипендиста у области сајбер заштите и критичне инфраструктуре, водећи члан IEEE-а и ACM-а и један од најцитиранијих истраживача у овој области. Уређивао је и био коуредник више водећих међународних научних часописа, као и помоћни уредник бројних престижних часописа IEEE-а и ACM-а.
Добитник је бројних признања за научне радове, патенте и уређивачки допринос, док су његова истраживања подржале водеће институције и агенције широм свијета, укључујући оне из Сједињених Америчких Држава, Европе, Азије и Аустралије.
На симпозијуму ће учествовати и истакнути професори, a међу којима су проф. Павле Вулетић са Електротехничког факултета и проф. Урош Шошевић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду, проф. Жељко Стевић са Универзитета у Источном Сарајеву, проф. Борис Дамјановић са Универзитета "Унион – Никола Тесла", те проф. Драган Кораћ са Универзитета у Бањој Луци.
Долазак професора Чуа резултат је вишегодишње академске сарадње са проф. Драганом Кораћем са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, која је сада добила и институционални карактер, отварајући простор за нове облике сарадње Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Тексас у Сан Антонију.
Сам професор Кораћ открио је да ће професор Чу одржати два предавања.
"Прво ће бити посвећено могућностима унапређења академске сарадње и размјене студената између два универзитета, док ће друго бити посвећено примјени АИ у сајбер заштити и новим изазовима које развој АИ технологија доноси дигиталном простору", истакао је Кораћ.
Професор Кораћ наглашава да симпозијум има велику важност за Бањалуку и Републику Српску, јер неће бити само мјесто за представљање најновијих научних резултата, већ и платформа за повезивање истраживача, професора, студената и институција из региона и свијета.
"Симпозијум ће истовремено бити прилика да се шира друштвена заједница упозна са значајем, могућностима и изазовима које развој АИ доноси у области сајбер заштите. Биће представљени најновији трендови у развоју и примјени АИ технологија, као и изазови који прате њихов убрзани развој", истиче он.
Додаје да симпозијум представља важан корак у јачању међународне видљивости Универзитета у Бањалуци и његовом позиционирању као регионалног центра за развој и примјену АИ технологија у сајбер заштити, али и као мјеста повезивања академске заједнице, институција и међународних партнера у области која ће имати све већи значај за будућност дигиталног друштва.
У оквиру симпозијума професору Чуу биће указана посебна част додјелом дипломе гостујућег професора Универзитета у Бањој Луци. На овај начин међународна академска сарадња биће додатно институционализована кроз његово активно укључивање у академску заједницу Универзитета у Бањој Луци.
Учесници симпозијума разговараће о најновијим трендовима у развоју и примјени AI технологија, као и о изазовима који прате њихов убрзани развој, са посебним акцентом на сајбер заштиту и безбједност дигиталног простора. Скуп ће истовремено омогућити широј друштвеној заједници да се упозна са значајем, могућностима и потенцијалним пријетњама које развој вјештачке интелигенције доноси у области сајбер заштите.
Овај симпозијум организује се поводом 50 година успјешног рада и развоја Универзитета у Бањој Луци и 30 година рада Природно-математичког факултета, чиме се значајни јубилеји ових високошколских установа обиљежавају и кроз организовање међународног научног скупа посвећеног једној од најзначајнијих области савремене науке и технологије.
Симпозијум би званично требало да отвори премијер Републике Српске Саво Минић.
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