Logo

Бањалука 8. септембра у центру АИ свијета

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 15:51

Коментари:

0
Симпозијум о АИ у Бањалуци
Фото: УНИБЛ

Бањалука ће осмог септембра бити центар АИ свијета. У највећи град Републике Српске долази један од најпризнатијих свјетских стручњака у области вјештачке интелигенције Ким-Кванг Рејмонд Чу који ће учествовати ма међународном симпозијуму "AI изазови и пријетње у сајбер заштити".

Симпозијум ће бити одржан године у просторијама Академије наука и умјетности Републике Српске, у организацији Универзитета у Бањој Луци, Академије наука и умјетности Републике Српске и Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.

На Симпозијуму ће се окупити водећи стручњаке из области вјештачке интелигенције (AI) и сајбер заштите из земље, региона и свијета.

Посебан међународни значај овом догађају даје учешће свјетски познатог професора Ким-Кванг Рејмонда Чуа, "Cloud Tech Endowed" професора и продекана за постдипломске студије Факултета за AI, сајбер и рачунарство Универзитета Тексас у Сан Антонију.

Професор Чу је истакнути Фулбрајтов стипендиста у области сајбер заштите и критичне инфраструктуре, водећи члан IEEE-а и ACM-а и један од најцитиранијих истраживача у овој области. Уређивао је и био коуредник више водећих међународних научних часописа, као и помоћни уредник бројних престижних часописа IEEE-а и ACM-а.

Добитник је бројних признања за научне радове, патенте и уређивачки допринос, док су његова истраживања подржале водеће институције и агенције широм свијета, укључујући оне из Сједињених Америчких Држава, Европе, Азије и Аустралије.

Симпозијум о АИ у Бањалуци
Симпозијум о АИ у Бањалуци
Уступљена фотографија

На симпозијуму ће учествовати и истакнути професори, a међу којима су проф. Павле Вулетић са Електротехничког факултета и проф. Урош Шошевић са Факултета организационих наука Универзитета у Београду, проф. Жељко Стевић са Универзитета у Источном Сарајеву, проф. Борис Дамјановић са Универзитета "Унион – Никола Тесла", те проф. Драган Кораћ са Универзитета у Бањој Луци.

Долазак професора Чуа резултат је вишегодишње академске сарадње са проф. Драганом Кораћем са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, која је сада добила и институционални карактер, отварајући простор за нове облике сарадње Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Тексас у Сан Антонију.

Сам професор Кораћ открио је да ће професор Чу одржати два предавања.

"Прво ће бити посвећено могућностима унапређења академске сарадње и размјене студената између два универзитета, док ће друго бити посвећено примјени АИ у сајбер заштити и новим изазовима које развој АИ технологија доноси дигиталном простору", истакао је Кораћ.

Велика важност Симпозијума

Професор Кораћ наглашава да симпозијум има велику важност за Бањалуку и Републику Српску, јер неће бити само мјесто за представљање најновијих научних резултата, већ и платформа за повезивање истраживача, професора, студената и институција из региона и свијета.

"Симпозијум ће истовремено бити прилика да се шира друштвена заједница упозна са значајем, могућностима и изазовима које развој АИ доноси у области сајбер заштите. Биће представљени најновији трендови у развоју и примјени АИ технологија, као и изазови који прате њихов убрзани развој", истиче он.

Додаје да симпозијум представља важан корак у јачању међународне видљивости Универзитета у Бањалуци и његовом позиционирању као регионалног центра за развој и примјену АИ технологија у сајбер заштити, али и као мјеста повезивања академске заједнице, институција и међународних партнера у области која ће имати све већи значај за будућност дигиталног друштва.

У оквиру симпозијума професору Чуу биће указана посебна част додјелом дипломе гостујућег професора Универзитета у Бањој Луци. На овај начин међународна академска сарадња биће додатно институционализована кроз његово активно укључивање у академску заједницу Универзитета у Бањој Луци.

Учесници симпозијума разговараће о најновијим трендовима у развоју и примјени AI технологија, као и о изазовима који прате њихов убрзани развој, са посебним акцентом на сајбер заштиту и безбједност дигиталног простора. Скуп ће истовремено омогућити широј друштвеној заједници да се упозна са значајем, могућностима и потенцијалним пријетњама које развој вјештачке интелигенције доноси у области сајбер заштите.

Овај симпозијум организује се поводом 50 година успјешног рада и развоја Универзитета у Бањој Луци и 30 година рада Природно-математичког факултета, чиме се значајни јубилеји ових високошколских установа обиљежавају и кроз организовање међународног научног скупа посвећеног једној од најзначајнијих области савремене науке и технологије.

Симпозијум би званично требало да отвори премијер Републике Српске Саво Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

Бањалука

Академија наука и умјетности

АНУРС

Универзитет у Бањалуци

Коментари (0)

Више из рубрике

Лого НАСА свемирске агенције

Наука и технологија

НАСА лансирала нови свемирски телескоп вриједан 4 милијарде долара

3 ч

0
Далеководна мрежа.

Наука и технологија

Може ли Република Српска постати регионално чвориште за дата центре?

22 ч

9
Телефон

Наука и технологија

Вибер увео велике промјене: Ево шта је све ново у апликацији

1 д

0
Начин на који крадете ауто у ГТА 6 промијениће вам и игру

Наука и технологија

Начин на који крадете ауто у ГТА 6 промијениће вам и игру

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Песков: Москва остаје отворена за преговоре

18

12

Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

18

07

Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

18

00

Кошарцу и његовој породици пријете смрћу

17

55

Србин протјеран из Хрватске због бугарског документа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима