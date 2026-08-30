Брзо раширим ноге: Згодна водитељка отворено о свом проблему

Аутор:АТВ редакција
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Згодна водитељка из Шпаније Алба Кариљо отворено је проговорила о "проблему" који има, како каже, брзо отвори ноге мушкарцима, посебно након неколико чаша вина.
Фелисијано Лопес је прије три године, у својој 43. години, завршио каријеру професионалног тениског играча. Љеворуки Шпанац ће остати упамћен по снажном сервису, освајању Ролан Гароса у дублу, пласманом на 12. мјесто АТП листе у синглу, али и као један од најпожељнијих спортиста.
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Због физичког изгледа је паралелно са тенисом имао и кратку каријеру у манекенству, а баш из ове бранше је одабрао бившу и садашњу супругу.
Прва од њих, Алба Кариљо, није добро поднијела њихов раскид.
Шпанкиња (40) која је послије моделинга постала водитељка, је одувијек била слаба на спортисте. Из везе са мотоциклистом Фонсијем Нијетом је 2011. добила сина, а медијски преноси њиховог разлаза 2012. и борбе око сина су их обоје добро потресли.
Фелисијано и Алба су затим били у вези од 2013. па су се вјенчали јула 2015, а већ јуна следеће године разишли, док је развод формализован марта 2017. године.
"Дехуманизујући начин на који се све догодило био је срцепарајући. На крају сам утонула у депресију, неспособна да спавам и даноноћно размишљајући о могућим разлозима тог емоционалног одлива", каже она.
Албина ситуација је била толико озбиљна да је чак примљена на психијатријску клинику.
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"Ноћу бих се будила са грчевима и ноћним морама, знојила бих се и осјећала несвјестицу. Била сам исцрпљена од плача. По протоколу су ми одузели слушалице, каблове и друге предмете који би олакшали самоповређивање. Нисам жељела да умрем, иако сам успјела да то вербализујем. Оно што сам жељела је да зауставим ум и одморим се. Мој муж није одговарао на позиве. Ништа није сазнао, лутао је около. Трећег дана сам тражила добровољни отпуст из страха да је вијест процурила у штампу", испричала је водитељка своју срцепарајућу причу.
Кариљо је касније била у вези и са познатим фудбалским голманом женскарошом, Тибоом Куртоом.
Алба је у међувремену успјела да оснажи свој карактер и за шпанске медије је отворено говорила о свом сексуалном животу, проблемима доказивања своје вриједности зато што је лијепа, те о другим стварима.
Тренутно је слободна и намјерава да упозна неког, али не из обавезе.
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"Битно је да се свиђаш себи па не мораш бити с неким. Дакле празнину коју осјећате покривате самим собом. Опасна ствар је што онда неко мора да дође да вам пружи много како бисте престали да желите да будете сами и дозволили себи да будете у вези", додаје она.
Признаје да њени пријатељи користе Тиндер, али она је "уплашена".
"Нисам могла, али понекад сам хтјела. Завидим пријатељицама, али се плашим осуђивања и објављивања своје слике ту... Па, то се може десити у сваком случају. Не желим да почнем да примам фотке пе*иса. Морате наставити са традиционалним, отићи на кафу и видјети како ће се ствари развити", испричала је.
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Са друге стране, вјерује да би невјерство могла да опрости "ако иза тога стоји нешто веома чврсто".
"Проблем је у томе што обично нема чврстих ствари, барем код мушкараца које сам знала", жали се Алба.
Истовремено, она признаје "болест" која јој се погоршава "са годинама" - да се прелако предаје мушкарцима, нарочито кад попије мало вина.
"И даље ми се дешава, али и са другим стварима. Уз парфем, уз занимљив разговор... Имам проблем да брзо раширим ноге. Ова болест се погоршава са годинама! Дешава ми се и са типом који не жели да подијели рачун на двоје. Замислите колико далеко идем", каже она.
Према ријечима Албе Кариљо, током свог живота имала је много проблема да докаже своју вриједност због једноставне чињенице да је лијепа.
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"Имам занимљив разговор и ствари које треба рећи, морам још петнаест пута да докажем да нисам глупа, да нисам спора. Има много прљавштине иза тога. Започела сам мастер студије. Већ сам уморна од тога да морам да се доказујем, да морам да причам о свом животу... Од сада желим да радим својим мозгом", каже она о хипотетичком повратку на телевизоре.
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