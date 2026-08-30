Да ли друштвене мреже кваре породичне односе?

Аутор:АТВ редакција
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Друштвене мреже често се сматрају једним од разлога због којих породице проводе мање времена заједно, али ново истраживање показује да та забринутост можда није у потпуности оправдана.
Према резултатима велике норвешке студије, нема чврстих доказа да већа активност на друштвеним мрежама доводи до лошијих породичних односа.
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Истраживачи с Норвешког универзитета науке и технологије (НТНУ) десет су година пратили готово хиљаду младих особа и њихове родитеље. Анализирали су податке о кориштењу друштвених мрежа те промјене у породичним односима и нису пронашли доказе да већа употреба тих платформи нарушава породичну повезаност.
Резултати истраживања објављени су у часопису "Journal of Youth and Adolescence", а супротстављају се раширеном мишљењу да су друштвене мреже један од главних узрока породичних сукоба и удаљавања.
"Многи сматрају да коришћење друштвених мрежа нужно води лошијим породичним односима. Наша студија то не потврђује", рекао је за Newsweek Habib Nijarak Nobahat, постдокторски истраживач на Одсјеку за психологију НТНУ-а.
У истраживању је учествовало 979 младих из Норвешке у узрасту од 10 до 20 година. Подаци су прикупљани од њих и њихових родитеља у шест различитих наврата током десет година. За разлику од бројних ранијих истраживања која су се заснивала само на једном тренутку и одговорима учесника, ово истраживање пратило је промјене кроз дужи период и користило различите изворе података.
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Раније студије често су повезивале веће кориштење друштвених мрежа с лошијим односима у породици, али нису могле да докажу да ли управо друштвене мреже узрокују те проблеме.
Истраживачи су зато жељели да провјере шта се догађа када се вријеме проведено на друштвеним мрежама током година повећа. Анализирали су више од стотину могућих повезаности између друштвених мрежа и породичних односа, а након статистичких прилагођавања само су двије остале значајне.
Нобахат је истакао да су се и те повезаности заснивале на личним процјенама адолесцената, што значи да су на резултате могли да утичу њихови лични доживљаји и ставови. "Према нашим подацима, ни особе које више користе друштвене мреже ни оне које с временом повећају њихову употребу нису изложене већем ризику од погоршања породичних односа", рекао је.
Истраживање долази у вријеме када многи родитељи страхују да телефони и друштвене мреже удаљавају чланове породице. Честе су препоруке да се уређаји оставе током оброка и заједничког времена како би се подстакли разговори уживо. Но Нобахат сматра да се пажња често усмјерава на погрешно питање. Није нужно проблем колико времена неко проводи на друштвеним мрежама, већ како и када их користи.
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"Велика је разлика између ситуације у којој гледам у телефон док ми супруга нешто говори и ситуације у којој адолесцент током породичне вечере стално провјерава друштвене мреже", објаснио је. Према његовим ријечима, важније је да ли спречава кориштење телефона разговоре, заједничке оброке или друге важне породичне тренутке.
Закључак истраживања није да друштвене мреже никада не могу да утичу на односе, већ да сама количина времена проведена на њима није довољна да би се објаснило погоршање породичне повезаности. Важније је сачувати тренутке у којима су чланови породице стварно присутни једни за друге.
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Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч1
Друштво
1 ч0
Сцена
1 ч0
Породица
4 ч0
Породица
1 д0
Породица
4 д0
Породица
6 д0
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