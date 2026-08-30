Метеоролог открио какво се вријеме очекује у септембру

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Недељко Тодоровић изјавио је да ће се љето задржати и током наредне двије недјеље, уз температуре изнад просјека и мањак падавина.
"Значи, натпросјечно топло, у већини дана суво, са релативно високим температурама, 30 и више. Може у неком дану мало да падне степен-два испод 30 степени, а просјечна максимална температура за крај августа и за сам почетак септембра је 26 степени", рекао је он за Танјуг.
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Тодоровић је навео да је рекордна максимална температура у септембру у Београду 41,8 степени, измјерена 9. септембра 1946. године и додао да су и тада постојале дуге епизоде екстремно топлог времена.
"Средњи датум појаве максималне температуре од 30 степени, сад причам за Београд, али у принципу важи и за Србију је 14. септембар. Значи, нормално је да до половине септембра имамо температуре, бар у неким данима, 30 и више степени", додао је.
Метеоролог је рекао да је тешко дати прецизан одговор на то када би могло да услиједи право захлађење.
"Не бих баш да измишљам. Немам аргумената. По инерцији система која већ скоро два мјесеца влада изнад нашег региона, то су мали пролази, слабо изражени хладни фронтови који доносе врло мало облака и врло мало падавина, и локалног карактера", објаснио је.
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Према његовим ријечима, у наредном периоду могуће је постепено спуштање максималних температура са проласком хладних фронтова, али без очекивања озбиљнијих и широко распрострањених падавина.
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