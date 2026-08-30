Logo

Метеоролог открио какво се вријеме очекује у септембру

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 17:29

Коментари:

0
врућина топлотни талас фонтана вода
Фото: Pexel/ Zhonghao Hu

Метеоролог Недељко Тодоровић изјавио је да ће се љето задржати и током наредне двије недјеље, уз температуре изнад просјека и мањак падавина.

"Значи, натпросјечно топло, у већини дана суво, са релативно високим температурама, 30 и више. Може у неком дану мало да падне степен-два испод 30 степени, а просјечна максимална температура за крај августа и за сам почетак септембра је 26 степени", рекао је он за Танјуг.

Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић више не изгледа овако

Тодоровић је навео да је рекордна максимална температура у септембру у Београду 41,8 степени, измјерена 9. септембра 1946. године и додао да су и тада постојале дуге епизоде екстремно топлог времена.

"Средњи датум појаве максималне температуре од 30 степени, сад причам за Београд, али у принципу важи и за Србију је 14. септембар. Значи, нормално је да до половине септембра имамо температуре, бар у неким данима, 30 и више степени", додао је.

О захлађењу

Метеоролог је рекао да је тешко дати прецизан одговор на то када би могло да услиједи право захлађење.

"Не бих баш да измишљам. Немам аргумената. По инерцији система која већ скоро два мјесеца влада изнад нашег региона, то су мали пролази, слабо изражени хладни фронтови који доносе врло мало облака и врло мало падавина, и локалног карактера", објаснио је.

илу-аутобус-16032026

Свијет

Возач аутобуса током вожње гледао филм за одрасле: Путници затечени

Према његовим ријечима, у наредном периоду могуће је постепено спуштање максималних температура са проласком хладних фронтова, али без очекивања озбиљнијих и широко распрострањених падавина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

метеоролози

Временска прогноза

љето

врућина

Коментари (0)

Прочитајте више

Шљиве,храна

Друштво

Хоће ли ситна шљива ове године ''бацати'' ракију?

1 ч

0
Дино Мерлин, пјевач

Сцена

Запаљене просторије у којима је заказан концерт Дина Мерлина

1 ч

0
Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви

Свијет

Ово је наводно разлог тајне посјете директора ЦИА Москви

1 ч

0
Хеликоптер који носи ведро током гашења пожара из ваздуха, на позадини задимљеног неба у сумрак.

Градови и општине

Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Мостара

1 ч

0

Више из рубрике

Шљиве,храна

Друштво

Хоће ли ситна шљива ове године ''бацати'' ракију?

1 ч

0
Школске клупе у учионици.

Друштво

У свим средњим школама испуњени услови за почетак наставе

6 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Упозорење за возаче: Магла смањује видљивост, гужве на четири прелаза

9 ч

0
Граница

Друштво

Може ли се преко границе пренијети домаћи сир ако је вакумиран?

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Песков: Москва остаје отворена за преговоре

18

12

Мадуро објавио фотографију из затвора: Послао поруку својим унуцима и дјеци

18

07

Србин умро на плажи: Кћерка сада трага за истином, моли само једно

18

00

Кошарцу и његовој породици пријете смрћу

17

55

Србин протјеран из Хрватске због бугарског документа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима