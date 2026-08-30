Упозорење за возаче: Магла смањује видљивост, гужве на четири прелаза

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија редовно, на дионицима у усјецима могући су одрони, док је у котлинама видљивост мјестимично смањена због магле, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Ради извођења минерских радова, од 7.00 до 15.00 часова, у трајању од пет до 10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја у мјесту Хан Дервента на магистралном путу Лапишница-Љубогошта.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима се скреће пажња на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, као и на путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор-Горњи Јеловац, гдје се саобраћа једном траком.
Због извођења радова обустављен је саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у мјесту Подмилачје. За вријеме обуставе, возила саобраћају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.
На аутопуту А-1 због актуелних радова затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут М-17.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
С обзиром да је сезона годишњих одмора још у току, стање на граничним прелазима је промјенљиво, гужве и дужа задржавања су очекивана, те из АМС Српске возачима савјетује да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на њиховој интернет страници.
(Срна)
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