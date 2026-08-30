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Шок прогноза за септембар: Спремите се, стиже нови топлотни талас

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Аутор:

АТВ редакција
30.08.2026 08:20

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Шок прогноза за септембар: Спремите се, стиже нови топлотни талас
Фото: Envato/SKY-Stock

Након нестабилног периода, у наш регион стиже суво и изразито топло вријеме, док се конкретније захлађење не очекује прије средине септембра.

Након јучерашњег нестабилног дана, у нашем региону од данас је углавном суво и топло, али не као претходних дана. Почетак септембра такође доноси топло вријеме, уз пролазно освјежење око 3. септембра.

Промјена синоптике уз спуштање температура у оквире просјека тренутно се не назире све до око 12. септембра, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Данас је могућа ријетка појава пљускова, углавном на планинама, уз нешто ниже максимуме који ће се кретати од 28 до 35 степени Целзијуса. Међутим, већ од сутра поново ће бити врло топло, са максималним температурама које ће локално достизати и око 38 степени Целзијуса.

„Краткотрајно освјежење могуће је око 3. септембра, а тек ћемо видјети колико ће оно уопште бити изражено. Од 5. септембра, па све до средине мјесеца, треба очекивати претежно суво и топло вријеме, са температурама знатно изнад просјека. Ноћи ће бити нешто пријатније, најчешће од 14 до 20, али дневни максимуми и даље од 30 до 36 степени Целзијуса”, наводи се у објави.

Нека најава измјене синоптике која би могла донијети спуштање температура у оквире просјека назире се тек око 13. септембра.

„Али, за цијели септембар симулира се релативно топло вријеме, уз дефицит падавина“, поручује Чубрило.

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Тагови :

Временска прогноза

Марко Чубрило

топлотни талас

дугорочна временска прогноза

Метеоролошке најаве

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