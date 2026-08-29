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Служен помен генералу Младићу у Фочи

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 22:01

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Служен помен генералу Ратку Младићу у Фочи
Фото: РТРС

У Храму Светог Саве у Фочи вечерас је, у присуству великог броја вјерника, служен помен некадашњем команданту Главног штаба Војске Републике Српске генералу Ратку Младићу.

Након вечерњег богослужења, фочанско свештенство и вјерници помолили су се за покој душе генерала Младића.

Протојереј-ставрофор Дарко Ђого истакао је, обраћајући се вјерницима, да Република Српска постоји захваљујући генералу Младићу и његовој славној и несаломивој војсци коју је водио.

"Не морамо се питати шта би било без њих - нама су у Јошаници дали одговор шта би било без Војске Републике Српске", додао је Ђого.

Он је рекао да, када би се писала драма једног великог војсковође, тешко да би трагичнијих људи, а величанственијих било него што је генерал Младић, човјек бритког ума, којем би најрјечити говорници позавидјели како брани аргументе.

"Трагичан, продат, издан, како често бива, али величанствен. Дао је и своју слободу да бисмо ми били слободни", рекао је фочански свештеник и теолог.

Он је додао да Срби имају два задатка, први да не буду конформисти, него да бране његов лик и дјело.

"Или смо слободни или нисмо, ако има компромиса око тога, онда нас неће бити, а ми смо се зато и жртвовали да можемо у својој земљи да будемо слободни, зато се и он жртвовао", истакао је Ђого.

Навео да је други задатак онај који је и генерал Младић желио - да српски народ расте, да га има више, да се сабира, истакавши да он није дозволио да се Срби дијеле.

"Зато треба да га се сјећамо из дана у дан и да се саберемо око његове успомене, да се опоменемо његовог свијетлога лика, стаменог, војничког, српског погледа и да нас увијек буде више на светим литургијама и сабрањима, да чувамо Републику Српску коју су он и његова славна војска одбранили", поручио је Ђого.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у четвртак, 27. августа, у притворској болници у Хагу у 84. години, преноси Срна.

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