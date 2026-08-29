До краја септембра одлука о додјели плацева у Бањалуци

Аутор:Милица Марјановић
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Град Бања Лука расписао је Јавни конкурс за оснивање права грађења на непокретностима у својини Града без накнаде.
Парцеле су распоређене у насељима Доња Пискавица, Буквалек и Драгочај. Права грађења додјељују се без накнаде, ради изградње стамбеног објекта на градским парцелама, на период од 99 година.
Комисија за спровођење јавног конкурса ће најкасније до краја септембра одлучити ко има право грађења на плацевима у Бањалуци. Конкурс, на који се пријавило укупно 328 људи, затворен је 31. јула, чиме су од 1. августа званично обустављене даље пријаве. Маја Прерадовић, једна од пријављених на конкурс, каже да би њој и њеној породици то много значило: то не би био само плац, већ нова прилика да дјеци обезбиједи сигурнију будућност.
„Сви смо свјесни колико је данас тешко ријешити стамбено питање, поготово када имате четворо дјеце. Тако да је ово заиста један лијеп гест Града Бањалуке. Уколико ми будемо ти који ће добити тај плац, свакако ћемо га добро искористити, саградићемо наш нови дом, дјеци обезбиједити бољу будућност и већи простор те дугорочно ријешити стамбено питање“, казала је Прерадовићева.
На конкурс се пријавио и Славко Нинковић. Ово ће, поручује, значити сваком младом човјеку да ријеши своје стамбено питање. Славко је у категорији младих брачних парова до 35 година.
„Пријавио сам се још прије двије године када је првобитно објављен конкурс, али не надајући се ничему, знајући да конкурс није био у складу са законом. Предао сам, али нисам очекивао ништа. Прије мјесец дана су ме назвали из Градске управе и објаснили да је дошло до измјене закона и да су одборници изгласали нови правилник о додјели плацева те да прихватају пријаве од прије двије године, тако да сам у задњи дан одлучио да се пријавим“, додао је он.
Комисија тренутно оцјењује критеријуме и прегледа документацију. Породице са четворо и више дјеце, млади брачни парови до 35 година и самохрани родитељи услови су прописани јавним конкурсом. Грађанима су на располагању 203 парцеле.
„Ако случајно неко не буде међу ових 203, Град Бањалука има још одређени број плацева које може, према Закону о стварним правима, дати на коришћење нашим суграђанима. Међутим, то мора поново проћи процедуру Скупштине града, тако да ће бити још неколико стотина плацева и постојаће могућност да послије овога иду нови конкурси, ако се ово покаже успешним, а ја вјерујем да хоће!“, истакао је предсједник Комисије за спровођење јавног конкурса за додјелу бесплатних плацева у Бањалуци, Ненад Талић.
Прича о додјели бесплатних плацева, односно праву грађења, почела је још 2024. године када се на конкурс пријавило 400 људи. Међутим, на томе је стало јер процедуре у Градској управи нису испоштоване. Након што је Народна скупштина Републике Српске усвојила измјене Закона о стварним правима — који омогућава грађанима да буду 100% власници куће коју саграде на земљишту које остаје у власништву Града Бањалука — ствар у своје руке узела је Скупштина града Бањалука и усвојила Правилник о условима, критеријумима, начину бодовања и поступку оснивања права грађења без накнаде на непокретностима у својини Града Бањалука.
Ова одлука омогућава додјелу градског земљишта без накнаде на период од 99 година, при чему корисници постају власници саграђених објеката уз могућност насљеђивања и хипотеке, али и забрану продаје у трајању од 10 година. Поред Бањалуке, према измјенама Закона о стварним правима, ово право могу да остваре и друге локалне заједнице у Републици Српској, а међу првима ову одлуку усвојили су Требиње и Приједор.
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