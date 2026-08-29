Заборавите на освјежење: Стиже топлотни шок

Аутор:АТВ редакција
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Иако су јако невријеме, пропраћено градом, пљусковима и орканским вјетром, данас захватили бројне дијелове БиХ, метеоролози поручују да је освјежење само кратког даха.
Нестабилно вријеме задржаће се још током вечери, а већ од сутра слиједи потпуни преокрет. Очекује се претежно сунчано, топло и углавном суво вријеме, уз малу до умјерену облачност, са максималним температурама које ће поново достизати 36 степени Целзијуса.
Познати метеоролог Недим Сладић упозорава да љетном паклу нема краја ни почетком септембра.
"Повратком школараца у школске клупе, љето нема намјеру предати палицу раној јесени. Почетком септембра мало је сигнала за битнију промјену времена на прогнозираном материјалу", истакао је Сладић.
Према његовим ријечима, тропски талас наставиће да пжи земљу, а дневни максимуми у Херцеговини ићи ће до екстремних 38 степени, док ће у Босни бити до 35 степени Целзијуса.
"Пролазни и ријетки пљускови, као посљедица рубног премјештања фронталног поремећаја, уз мањи пад температура ваздуха, могући су око 3. септембра. Но, они неће поправити водни биланс у земљишту. Суша се за већину наставља", поручио је Сладић.
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