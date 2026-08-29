Ко каже да се од села не живи? Вукелићи у Первану држе 70 магарица

Аутор:Валерија Илић
Коментари:0
Док многи напуштају село, породица Вукелић из Первана код Бањалуке већ годинама шири своје имање и развија несвакидашњи посао.
Поред оваца и говеда, узгајају чак 70 магарица, а магареће млијеко постало је њихов препознатљив производ. Како су од двије магарице стигли до једне од већих фарми у овом крају и са каквим изазовима се суочавају, у прилогу припремљеном за емитовање доноси Валерија Илић.
На пропланцима мајданских брда, двадесетак километара од Бањалуке, налази се једно од ријетких имања на којем се узгајају магарице.
У Первану породица Вукелић већ годинама гради своју причу. Овце, говеда, па чак и 70 магарица дио су свакодневнице овог имања. Од породичног домаћинства направили су озбиљан посао те показали да се данас и те како може живјети од рада на селу.
Све је почело са двије магарице прије седам година. Како прича домаћин Драган Вукелић, њих је знатно лакше узгајати него друге домаће животиње.
„Држали смо двије магарице док смо номадили са овцама. Игром случаја почели смо производити магареће млијеко и ово је већ седма година како се бавимо овим послом. Имамо око 70 грла, што младих, што старих, а тренутно је 17-18 ождријебљених. Није тешко, лакше је него са овцама. Овце морате чувати сваки дан, док су магарице у пастурема чобаницама како их зову а зими их хранимо у штали“, наводи Драган Вукелић.
Магарице по природи дају мале количине млијека, свега неколико децилитара дневно, због чега је сваки литар изузетно драгоцјен. Зато и не чуди што литар овог млијека кошта 70 конвертибилних марака.
„Млијеко добијамо тако што ујутру и увече одвајамо пулад, ујутру муземо, па их онда хранимо. Дају од два до три децилитра. Млијеко затим проциједимо, оставимо у фрижидеру један дан, а потом замрзавамо. Тако га људи лакше носе у иностранство, јер транспорт и није могућ ако није замрзнуто“, објашњава Вукелић.
Ови вриједни домаћини, поред магарица, на свом имању узгајају овце, говеда и пчеле. Редовно се пријављују за подстицаје ресорног министарства, што ће учинити и убудуће како би унаприједили производњу и заштитили се од увозног лобија.
„Имамо 320 оваца, укључујући и јагањце које нисмо продали, затим 40 грла говеда и 110 пчелињих друштава. Међутим, цијена је пала, нико не купује нити тражи ниске су цијене и телади и бикова. Све нам то ради прекомјеран увоз, нико не штити домаћу производњу, па је сточарство запало у велику кризу“, упозорава Вукелић.
Иако изазова не недостаје, у домаћинству Вукелић не размишљају о одустајању. Напротив, планирају даље ширење производње и развој имања, уз апел да се далеко више улаже у домаћу пољопривреду и сточарство.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
45
21
33
21
18
21
00
20
53
Тренутно на програму