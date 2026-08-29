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Невријеме узроковало бројне кварове: Више градова остало без струје

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 17:45

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Јако невријеме узроковало је бројне кварове на далеководној мрежи, због чега су дијелови више локалних заједница остали без напајања електричном енергијом. Екипе су на терену.
Фото: Screenshot/Facebook

Јако невријеме узроковало је бројне кварове на далеководној мрежи, због чега су дијелови више локалних заједница остали без напајања електричном енергијом.

Јако невријеме које је захватило дио дистрибутивног подручја "Електрокрајине" Бањалука узроковало је кварове на више далековода на подручју Приједора, Козарске Дубице, Лакташа, Прњавора, те у појединим дијеловима града Бањалуке.

Због кварова на мрежи, надлежне службе су одмах реаговале како би што прије нормализовале снабдијевање.

"Све наше теренске екипе су одмах изашле на терен и улажу максималне напоре како би у што краћем року отклониле настале кварове и стабилизовале снабдијевање електричном енергијом. Захваљујемо се свим корисницима на стрпљењу и разумијевању", истиче се у саопштењу "Електрокрајине".

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Тагови :

Далековод

насеља без струје

нестанак струје

искључење струје

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