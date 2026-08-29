Лед зауставио саобраћај на улазу на ауто-пут ''9. јануар''

Аутор:АТВ редакција
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Подручје Прњавора захватило је велико невријеме, а због града који је падао возачи су морали да зауставе возила код наплатних кућица на улаз на ауто-пут "9. јануар".
На дијелу коловоза задржао се лед.
С обзиром на то да није било услова за вожњу, возачи су зауставили аутомобиле код наплатних кућица, пише "Срна".
Невријеме је захватило и подручја Приједора и Козарске Дубице, о чему више можете прочитати кликом ОВДЈЕ и ОВДЈЕ.
У Бањалуци је дувао јачи вјетар, а изнад града су се били надвили тамни облаци. Опширније на линку у наставку.
Бања Лука
Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО
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