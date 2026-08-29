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Лед зауставио саобраћај на улазу на ауто-пут ''9. јануар''

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Аутор:

АТВ редакција
29.08.2026 13:44

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Невријеме на ауто-путу
Фото: Вибер

Подручје Прњавора захватило је велико невријеме, а због града који је падао возачи су морали да зауставе возила код наплатних кућица на улаз на ауто-пут "9. јануар".

На дијелу коловоза задржао се лед.

С обзиром на то да није било услова за вожњу, возачи су зауставили аутомобиле код наплатних кућица, пише "Срна".

Невријеме је захватило и подручја Приједора и Козарске Дубице, о чему више можете прочитати кликом ОВДЈЕ и ОВДЈЕ.

У Бањалуци је дувао јачи вјетар, а изнад града су се били надвили тамни облаци. Опширније на линку у наставку.

Тамни облаци над Бањалуком

Бања Лука

Црни облаци се надвили над Бањалуку - ФОТО, ВИДЕО

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

лед

Аутопут

аутопут ”9. јануар”

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