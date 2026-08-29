Упркос забрани инсепкције Дом пензионера у Тузли и даље ради

Аутор:АТВ редакција
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Дом пензионера у Тузли наставио је пружати услуге корисницима упркос рјешењу Кантоналне управе за инспекцијске послове којим му је привремено забрањено обављање дјелатности из области социјалне заштите.
У установи се тренутно налази близу 100 корисника, док надлежни покушавају пронаћи рјешење за њихов смјештај и будући статус дома.
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Ситуација у Дому пензионера додатно се закомпликовала након што је инспекција утврдила да установа не испуњава све прописане услове за обављање дјелатности социјалне заштите и изрекла јој привремену забрану рада.
Према незваничним информацијама Кликса, рјешење је Дому достављено прије неколико дана и мора се извршавати без одлагања. Упркос томе, установа и даље пружа услуге корисницима који су остали смјештени у дому.
Ријеч је о приближно 100 особа о којима и даље брину запосленици установе.
Дио корисника је у међувремену напустио Дом пензионера. Око 60 особа, којима је раније достављено обавјештење о напуштању установе, уз помоћ чланова породице и сродника углавном је смјештено у приватне домове за старе особе.
Број корисника тиме је значајно смањен у односу на период прије великог пожара. Прије трагедије у Дому пензионера боравило је готово 190 особа, док је у пожару живот изгубило 17 корисника.
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Установа се сада налази у сложеној ситуацији – на снази је инспекцијска забрана обављања дјелатности, дио корисника је измјештен, а за приближно 100 особа које су остале потребно је пронаћи одговарајуће рјешење.
Посебан проблем представља чињеница да је међу њима велики број старих и тешко покретних особа којима је потребна континуирана њега те здравствена и социјална подршка.
Према доступним информацијама, управа Дома пензионера намјерава путем надлежних градских органа тражити њихово укључивање у рјешавање проблема.
Градском вијећу Тузле већ је упућена иницијатива за измјену правилника о раду Дома пензионера. Измјене тог акта могле би представљати један од корака према усклађивању рада установе с прописима.
За понедјељак је заказан и ванредни Колегиј Градског вијећа Тузле, на којем би требало бити разматрано које ће кораке надлежни подузети.
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Очекује се да ће једна од главних тема бити будући статус Дома пензионера, али и ситуација у којој установа наставља пружати услуге упркос изреченој привременој забрани.
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