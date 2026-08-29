Олакшице за пензионере у набавци дрва за гријање

Аутор:АТВ редакција
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Приједорско Удружење пензионера већ дужи низ година оставља могућност члановима да у десет рата набаве огревно дрво.
Предсједник Удружења пензионера Приједор Слободан Брдар каже да је уговор склопљен са предузећем из Сарајева јер у Приједору није било заинтересованих за овај посао.
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"Желим напоменути да та цијена огревног дрвета која иде преко Удружења, није нимало повољна. То је тржишна цијена, људи који се баве тим дрвним сортиментима држе ту цијену, али једино што је повољно, је што пензионер може да набави огревно дрво у десет рата. На подручју нашег града има доста људи који се баве дрвним сортиментима и ја сам молио да нам дају на одгођено плаћање у десет рата, јер ту је сигурна наплата од Фонда пензијског инвалидског осигурања Републике Српске. Међутим, нико није изразио слуха да дође овдје до Удружења и да склопимо уговор како би наши људи могли да набаве огревно дрво. Интерес је показала фирма из Сарајева са којом је склопљен уговор. Она дрва купују овдје и доставља пензионерима", прича Брдар.
Он додаје да се мјесечно пријави од 15 до 30 пензионера.
"Ја савјетујем да је то само нужно зло, ако не може на други начин да набави огревно дрво, онда остаје ова могућност увијек сигурна преко Удружења пензионера у десет рата. Палета тог огревног дрвета је метар са метар, метар и осамдесет висина. Кошта 307 марака палета исцијепаног буковог дрвета", наводи Брдар.
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Он каже да су претходних година имали лоше искуство са појединим добављачима дрва, јер су била неквалитетна.
" Има још једна повољност и погодност договорена са пензионерима и са човјеком с којим смо склопили тај уговор. Пензионер када прими палету и огревно дрво, прво је прегледа и каже и потпише да је задовољан па тек тада ја шаљем одавде у Фонд ПИО да му се обуставља рата", прича он.
Пензионери са којима су разговарали новинари портала "Инфо Приједор" кажу да је набавка дрва скупа, али да се без њих у зиму не може.
"Скупа су, платила сам 120 КМ по метру, а купила десет метара. Скупљали смо тај новац од пензије која није велика", рекла је једна пензионерка.
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