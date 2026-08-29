Добојски ватрогасци гасили два пожара

Аутор:АТВ редакција
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Добојски ватрогасци у протекла 24 часа имали су двије интервенције на гашењу пожара.
Ватрогасци су гасили пожар на аутомобилу у Улици Николе Пашића, као и у насељу Станић Ријека, гдје је горјело ниско растиње, саопштено је из добојског подручног одјељења Републичке управе Цивилне заштите.
Друштво
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Из Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Добој апелују на грађане да у вријеме високих температура и велике суше не пале ватру на отвореном и да их у случају избијања пожара одмах о томе обавијесте.
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