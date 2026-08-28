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Источно Сарајево: На темељима Саборног храма одата почаст Ратку Младићу

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 20:30

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Почаст Младићу у Источном Сарајеву
Фото: АТВ

На темељима Саборног храма Христа Спаситеља, На Тргу Републике Србије у Источном Новом Сарајеву служен је помен генералу Ратку Младићу.

"Овај храм који се гради и који ћемо подизати свједок је и споменик једног тешког времена, у којем је једна од личности био и Ратко Младић, који своју борбу није завршио 1995. године, већ се борио до момента када се упокојио", поручило је свештенство Источног Сарајева.

Предсједник општинске Борачке организације Источно Ново Сарајево Драгиша Тушевљак истакао је да легенде не умиру већ живе у срцима народа Републике Српске.

"Генерал Младић је стао на чело одбране српског народа и неправедно је осуђен, а дао је допринос у стварању Републике Српске", рекао је Тушевљак.

Након помена генералу Младићу група млађих људи поставила је транспарент на дворани на Тргу Републике Србије са натписом: "Нек је твојој мајци хвала" и упалили бакље.

Генерал Младић преминуо је јуче у 84. години у притворској јединици у Хагу.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Источно Сарајево

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