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Пожар на Требевићу под контролом, нема ширења ватре

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 18:52

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На дијелу Требевићу протекле ноћи се поново активирао пожар, а на терену су ватрогасци из Лукавице и Пала, те припадници Горске службе спасавања и радници Шумског газдинства.
Фото: Srna

Пожар на Требевићу је под пуном контролом и нема ширења ватре изван већ опожареног подручја, изјавио је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.

Вукадин је рекао да су екипе током цијелог дана на терену и гасе мјеста на којима се појави дим, те да нису напустили пожариште.

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Напоменуо је да је пожар јуче у потпуности угашен, али да се на оваквом терену ватра може задржати дубље у стијенама и дебелим пањевима, због чега се повремено појављује дим.

"То је таква планина и такав терен. Јуче је то све погошено, апсолутно. Оно остане негдје мало дубље у тим стијенама и томе не може нико ништа", рекао је Вукадин.

Он је нагласио да је ситуација под контролом и да нема опасности од ширења пожара, а гдје год се појави буде одмах угашен.

Према његовим ријечима, није могуће са потпуном сигурношћу утврдити да ли је ријеч о поновном активирању ватре или тињању унутар већ опожареног подручја, али се претпоставља да дим долази од пањева који су остали након пожара.

Вукадин је додао да се сутра очекује и киша, што би додатно требало да помогне у коначном гашењу пожаришта.

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"Под контролом је, пуном, засад. Наравно, ноћ иде, вјетрови, много је ту фактора, али мислим да неће бити проблема", рекао је Вукадин.

На терену су припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, шумари и други ангажовани.

(Срна)

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Тагови :

Требевић

пожар

Источно Сарајево

Ватрогасци

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