Пожар на Требевићу под контролом, нема ширења ватре

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пожар на Требевићу је под пуном контролом и нема ширења ватре изван већ опожареног подручја, изјавио је старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Источно Сарајево Његош Вукадин.
Вукадин је рекао да су екипе током цијелог дана на терену и гасе мјеста на којима се појави дим, те да нису напустили пожариште.
Хроника
МУП Српске: Пријетње бомбама у Бањалуци окарактерисане као тероризам
Напоменуо је да је пожар јуче у потпуности угашен, али да се на оваквом терену ватра може задржати дубље у стијенама и дебелим пањевима, због чега се повремено појављује дим.
"То је таква планина и такав терен. Јуче је то све погошено, апсолутно. Оно остане негдје мало дубље у тим стијенама и томе не може нико ништа", рекао је Вукадин.
Он је нагласио да је ситуација под контролом и да нема опасности од ширења пожара, а гдје год се појави буде одмах угашен.
Према његовим ријечима, није могуће са потпуном сигурношћу утврдити да ли је ријеч о поновном активирању ватре или тињању унутар већ опожареног подручја, али се претпоставља да дим долази од пањева који су остали након пожара.
Вукадин је додао да се сутра очекује и киша, што би додатно требало да помогне у коначном гашењу пожаришта.
Србија
Подстанар уселио у стан, па пронашао бомбу у плафону
"Под контролом је, пуном, засад. Наравно, ноћ иде, вјетрови, много је ту фактора, али мислим да неће бити проблема", рекао је Вукадин.
На терену су припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице, шумари и други ангажовани.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч5
Хроника
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
33
19
33
19
28
19
16
19
11
Тренутно на програму