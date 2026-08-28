Шековићи: Плакета Минићу за допринос развоју општине

Аутор:АТВ редакција
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Предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу поводом Славе и Дана општине Шековићи, уручена је данас Повеља општине за посебан допринос развоју ове локалне заједнице.
Минић је у обраћању на свечаној академији поручио да се сваки дан показује како се воли Република Српска, највише због оних који су дали своје животе за Републику Српску.
"Волимо је тако што уважавамо борце, логораше, мајке са болесном дјецом, родитеље његоватеље, када дјеци обезбиједимо уџбенике и када радимо све ове инвестиције у Шековићима. И тако се воли и јача Република Српска", нагласио је Минић.
Он је истакао да је Република Српска скинула међународне окове, те да је прошло вријеме када су прогањане институције Српске.
Минић је навео да правосуђе у БиХ и данас подноси много пријава само зато што је неко био Србин, истичући да ће Република Српска ријешити и то.
"Неће нам судити Сарајево зато што сада имамо и моћи и снаге, зато што смо се отворили према свијету и радимо инвестиције", нагласио је премијер Републике Српске.
Минић је додао и да не постоји општина у Републици Српској у којој није уложено.
"Нећемо стати, нарочито сада - 7,4 милијарде КМ је инвестициони циклус у Републици Српској и 1.400 више запослених и Република Српска коначно креће путем којим треба да иде", рекао је Минић.
Он је поручио и да је Република Српска увијек била на правој страни историје.
"Отаџбину морамо да волимо сви, а то је застава, слава, то су гробови оних који су најзаслужнији за Републику Српску", закључио је Минић, преноси Срна.
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