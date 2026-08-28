Обустављен саобраћај на путу Требиње - Херцег Нови, гори депонија!

Аутор:АТВ редакција
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На локацији Градске депоније Ободина, на регионалном путу Требиње - Херцег Нови заустављен је саобраћај због пожара и дима.
Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње налазе се на лицу мјеста, потврдили су за АТВ из требињске полиције.
"Стање је алармантно, на мјесту се налазе ватрогасци, Цивилна заштита, бројни добровољци, градоначелник Требиња Мирко Ћурић као и челници ПУ Требиње", јавља наш Бојан Носовић.
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