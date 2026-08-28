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Обустављен саобраћај на путу Требиње - Херцег Нови, гори депонија!

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 13:47

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Гори депонија Требиње смеће отпад ватра
Фото: ATV

На локацији Градске депоније Ободина, на регионалном путу Требиње - Херцег Нови заустављен је саобраћај због пожара и дима.

Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње налазе се на лицу мјеста, потврдили су за АТВ из требињске полиције.

Пожар депонија Требиње
Пожар депонија Требиње
ATV

"Стање је алармантно, на мјесту се налазе ватрогасци, Цивилна заштита, бројни добровољци, градоначелник Требиња Мирко Ћурић као и челници ПУ Требиње", јавља наш Бојан Носовић.

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Тагови :

Требиње

Херцег Нови

пожар

Депонија

ватра

обустављен саобраћај

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