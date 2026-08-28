Народ прича: Љубиње

Извор:
АТВ
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Биљана вас ове суботе води у Херцеговину, у Љубиње, гдје вас очекују приче о људима, традицији и мјестима која чувају памћење овог краја.
У херцеговачком кршу, тамо гдје камен памти више него што људи могу испричати, вијековима одолијева један необичан зелени дуб, симбол снаге, трајања и истрајности народа овог краја.
Недалеко од њега, у селу Мишљен, налази се црква у којој је своју прву службу служио Свети Василије Острошки, један од највећих светитеља Српске православне цркве.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
„Народ прича са Биљаном Стокић“ суботом у 18 часова.
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