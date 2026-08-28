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Народ прича: Љубиње

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Извор:

АТВ

28.08.2026 14:20

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нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана вас ове суботе води у Херцеговину, у Љубиње, гдје вас очекују приче о људима, традицији и мјестима која чувају памћење овог краја.

У херцеговачком кршу, тамо гдје камен памти више него што људи могу испричати, вијековима одолијева један необичан зелени дуб, симбол снаге, трајања и истрајности народа овог краја.

Недалеко од њега, у селу Мишљен, налази се црква у којој је своју прву службу служио Свети Василије Острошки, један од највећих светитеља Српске православне цркве.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

Народ прича са Биљаном Стокић суботом у 18 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Биљана Стокић

Народ прича

Љубиње

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