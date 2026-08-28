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Тунгузу три и по године затвора за покушај убиства у Гацку

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Аутор:

Огњен Матавуљ
28.08.2026 14:49

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Тунгузу три и по године затвора за покушај убиства у Гацку

Будимир Тунгуз (47) из Гацка неправоснажно је осуђен у Окружном суду у Требињу на јединствену казну од три и по године затвора због рањавања Саше Пантића и Миленка Радмиловића у јануару прошле године.

Како је објавио Окружни суд у Требињу Тунгуз је оглашен кривим за покушај убиства, недозвољено посједовање оружја, изазивање опште опасности и тјелесну повреду.

Злочин се догодио 23. јануара 2025. године у Гацку.

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Према оптужници Тунгуз је на јавном мјесту носио оружје за које нема оружни лист и из њега пуцао и ранио Пантића и Радмиловића.

”Након израде писменог отправка пресуде, од стране предсједника судећег вијећа, странкама и браниоцима ће бити омогућено изјављивање жалбе Врховном суду Републике Српске”, саопштио је Окружни суд у Требињу.

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Подијели:

Тагови :

покушај убиства

пресуда

Окружни суд Требиње

Будимир Тунгуз

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