Тунгузу три и по године затвора за покушај убиства у Гацку

Аутор:Огњен Матавуљ
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Будимир Тунгуз (47) из Гацка неправоснажно је осуђен у Окружном суду у Требињу на јединствену казну од три и по године затвора због рањавања Саше Пантића и Миленка Радмиловића у јануару прошле године.
Како је објавио Окружни суд у Требињу Тунгуз је оглашен кривим за покушај убиства, недозвољено посједовање оружја, изазивање опште опасности и тјелесну повреду.
Злочин се догодио 23. јануара 2025. године у Гацку.
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Према оптужници Тунгуз је на јавном мјесту носио оружје за које нема оружни лист и из њега пуцао и ранио Пантића и Радмиловића.
”Након израде писменог отправка пресуде, од стране предсједника судећег вијећа, странкама и браниоцима ће бити омогућено изјављивање жалбе Врховном суду Републике Српске”, саопштио је Окружни суд у Требињу.
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