Мушкарац повријеђен у пожару у Станарима

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Р.Г. из Станара повријеђен је у пожару који је јуче избио на његовој њиви.
Након пожара Р.Г. је пружена љекарска помоћ у болници ”Свети апостол Лука” у Добоју. Узрок пожара се истражује.
”ПС Станарни јуче је пријављено да је дошло до пожара ниског растиња на парцели власништво Р.Г. који је том приликом задобио тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Добој.
Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Станари.
”Увиђај ће извршити полицијски службеници ПС Станари заједно са инспектором за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Добој”, наводе у полицији.
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